Controllo di vicinato, riprende la formazione "offline" per i 91 gruppi cittadini

Coordinatori e referenti dei gruppi di Controllo di Vicinato attivi a Modena si ritrovano in presenza dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria: si parte giovedì 21 aprile con un incontro formativo presso il Comando di Polizia locale.

In questi due anni il Controllo di vicinato non si è certo fermato. Oltre ad aver rimodulato talune attività anche in chiave anti Covid-19, soprattutto nei periodi più critici dell’emergenza, i cittadini che ora partecipano al progetto hanno continuato la loro funzione di sentinelle della comunità, connessi tra loro tramite chat e con il coordinamento della Polizia locale con cui sono in contatto attraverso l’ispettore di zona. E anche in questi due anni, accanto a incontri di formazione e confronti con l’amministrazione a distanza o in formula mista, sono proseguiti, pur con le limitazioni dovute alle norme anti-Covid, gli appuntamenti di presentazione del progetto di sicurezza partecipata promosso dal Comune e si sono formati nuovi gruppi di Controllo di Vicinato.

In particolare, da marzo 2020 si sono costituiti i gruppi di via Bianchi Ferrari, via Schio, Modena est n. 8 (via Caduti sul Lavoro) e viale Storchi. E l’anno successivo ne sono nati altri tre: San Donnino, via Pelloni e quello degli esercenti di Modenamoremio.

Nel primo trimestre del 2022 i gruppi di CdV a Modena sono arrivati ad essere 91 con la nascita ufficiale del gruppo di via Rondelli, in zona villaggio Giardino; altri due gruppi sono si stanno formalmente costituendo nel Quartiere 3.

Per tutti i coordinatori e i referenti del Controllo di Vicinato l’Ufficio Legalità e sicurezze del Comune sta programmando un calendario di eventi formativi e informativi in presenza. Il primo è previsto appunto per giovedì 21 aprile alle ore 17 presso la sala Rabitti del Comando di Polizia Locale di via Galilei 16 e sarà dedicato al tema delle segnalazioni. In particolare, l’ordine del giorno della serata prevede un focus di aggiornamento su Segnala-MO, il servizio del Comune che permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate via web oppure attraverso l'App Rilfedeur. Si affronterà, in generale, il tema dei diversi canali di comunicazione a disposizione dei cittadini per le segnalazioni, delle novità sulle segnalazioni in materia di rifiuti e dell’organizzazione del sistema di gestione delle segnalazioni del Comune.

Nei prossimi appuntamenti, tra gli argomenti che saranno affrontati, su richiesta di alcuni referenti, rientrerà anche il benessere degli animali. Saranno infatti calendarizzati incontri specifici dedicati al Fondo Nazionale per la Prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali e si parlerà di adozioni consapevoli, gestione delle aree cani, reperimento di esche e bocconi avvelenati, norme, regolamenti e regole non scritte per un buon vicinato.

Oltre agli incontri rivolti ai coordinatori e referenti, riprendono anche gli appuntamenti di “La Protezione civile sei (anche) tu”, campagna d’informazione che il Comune ha avviato a inizio anno assieme al Gruppo comunale dei Volontari della Protezione civile. L’intento è sviluppare la capacità di resilienza della comunità nell’affrontare e superare le emergenze attraverso il coinvolgimento dei cittadini in attività di prevenzione e riduzione del rischio e la diffusione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione per sé e per gli altri. In questa prima fase gli incontri - i prossimi si svolgeranno a Portile e a Cittanova - sono rivolti ai cittadini che partecipano al Controllo di vicinato.

Infine, per consentire approfondimenti specifici sulle quattro zone in cui è diviso il territorio comunale hanno preso il via incontri tra i coordinatori delle zone con il singolo ispettore di riferimento.