Incidenti mortali, corso per le Polizie Locali sulla comunicazione del lutto

La Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, SIPL, è un ente di formazione specializzato nella formazione del personale delle Polizie locali, con sede a Modena in via Busani. Il presidente del Cda è Mauro Famigli e la direttrice è Liuba Del Carlo.

La Fondazione, risponde alle esigenze formative della Polizia locale dell’ampio territorio interregionale di competenza, sul quale sono presenti circa 10.000 operatori, realizzando corsi nelle aree della sicurezza urbana, della sicurezza della strada, della tutela del consumatore e del territorio, dall'assunzione degli operatori e per tutto l'arco della vita professionale.

La scuola, a seguito di un incontro avvenuto nell'estate del 2021 con l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada AIFVS - sede di Modena-, ha progettato un modulo formativo che tratta globalmente e da molteplici prospettive la gestione dei sinistri stradali mortali, affiancando la trattazione delle procedure tecniche all'approfondimento delle implicazioni umane che scaturiscono vicendevolmente dal contatto con i familiari nella gestione della comunicazione dell' evento: incombenza spesso in capo alle polizie locali.

In aula, ogni prima giornata di tutte le edizioni del corso, che sono state in tutto 11, i partecipanti hanno ascoltato la testimonianza dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada – sezione di Modena, rappresentata da Franco Piacentini affiancato dalla volontaria e Assistente di Polizia Locale Maria Assunta Partesotti, con i quali hanno potuto interagire e dare vita a passaggi di profonda riflessione, da punti di vista inediti.

Liuba Del Carlo afferma: “La testimonianza dell’Associazione AIFVS è stata preziosa per fare comprendere ulteriormente agli agenti, che hanno partecipato numerosi, le implicazioni del loro difficile lavoro e l’impatto che ha la comunicazione del lutto ai familiari delle vittime. Complessivamente, sono stati coinvolti nella formazione 278 agenti”

Franco Piacentini commenta: “Ad oggi, in Emilia Romagna abbiamo proposto la nostra testimonianza in 3 corsi tenuti a Modena nel 2021 presso la Sede Sipl di Modena e in 8 corsi nel 2022 proposti a Modena, a Bologna ,Argenta (FE), Ravenna e Rimini, di cui l’ultimo attualmente in corso presso la sede Sipl di Modena”. La Scuola, nei prossimi mesi, destinerà 3 edizioni del corso anche ai Comandi della Regione Liguria, con svolgimento a La Spezia, Sanremo e Genova.