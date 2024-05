Soccorso Alpino, giornata di formazione per dodici nuovi tecnici territoriali

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Lo scorso 22 maggio si è svolto a Pavullo nel Frignano un primo importante momento addestrativo per implementare l’operatività del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna con una nuova figura: quella Tecnico Territoriale. Questa attivitá sta coinvolgendo alcuni tecnici di tutte le sezioni provinciali della Regione comprese le Unitá Cinofile e la squadra Forre.

I Tecnici Territoriali sono operatori del Soccorso Alpino che, una volta in possesso di questa qualifica aggiuntiva, possono essere imbarcati sugli elicotteri sanitari del Servizio 118 regionale in caso di necessità – nella nostra Regione EliPavullo ed EliRavenna – affiancando il personale dell’equipaggio. Si tratta di una figura importante, che può fornire un prezioso supporto nelle operazioni di soccorso in ambiente impervio in particolari caratterizzati da particolare complessità.

La giornata di formazione ha visto una prima parte teorica, in cui istruttori regionali del SAER, insieme ai piloti e al personale tecnico di bordo hanno illustrato le procedure e le tecniche di sicurezza da adottare sull’elicottero H145 (EliPavullo) durante un’evacuazione; nella seconda parte dell’addestramento, sono invece stati simulati imbarchi e sbarchi dal velivolo, sia con il verricello che con manovre di hovering (o volo stazionario).

Nelle prossime settimane si svolgerá lo stesso momento addestrativo in cui saranno abilitati ulteriori tecnici nella zona della Romagna dove sarà utilizzato EliRavenna per le operazioni di formazione.