Formigine: aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia e Centro per bambini e famiglie 12/36 mesi

A partire da quest’oggi (20 marzo) e fino al 6 aprile, sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia e Centro per bambini e famiglie 12/36 mesi in modalità on line.

Per fare domanda, è possibile accedere al sito del Comune di Formigine (“servizi on line”, con le credenziali Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi di un genitore).

Il personale dell’ufficio scuola è a disposizione di coloro i quali necessitano di assistenza per l’iscrizione online, prendendo un appuntamento presso lo Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia 26.

Si ricorda che la frequenza del Centro per bambini e famiglie è riservata a chi non frequenta altri servizi educativi per la prima infanzia, e consta di 30 posti per i bambini da 12 a 36 mesi, più 10 posti per la fascia d’età 0 – 12 mesi (per la quale le iscrizioni sono sempre aperte).

La capienza generale dei nidi ammonta a 268 posti, dei quali 159 in concessione, 49 a gestione diretta e 60 convenzionati nei nidi privati. A questi, si aggiungono 63 posti nei nidi privati.

Tra le progettualità che saranno proposte, si segnala la prosecuzione del progetto regionale “Sentire l’inglese”.

Da settembre, sarà aperto il nuovo nido privato in via Sant’Onofrio e sono in corso i lavori di adeguamento sismico del nido Alice che riaprirà nel 2024.