Formigine: Hera al lavoro sulla rete acquedottistica in via Sassuolo

Mercoledì 22 febbraio Hera inizierà un intervento di rinnovo della rete idrica di Formigine. In particolare, è prevista la posa di una nuova condotta in via Sassuolo e contestualmente saranno rinnovati anche tutti gli allacciamenti presenti nel tratto interessato.

Questo intervento si inserisce in un ampio programma di manutenzione straordinaria che persegue il miglioramento della disponibilità delle risorse idriche gestite da Hera nel Comune di Formigine, nonché il miglioramento dell’affidabilità della rete idrica esistente. Così facendo, inoltre, si ridurrà la necessità di interventi manutentivi e quindi le interruzioni non programmate sulle condotte idriche esistenti.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà necessario disporre alcune variazioni al traffico veicolare, in accordo con gli enti preposti, che comunque saranno tali da garantire sempre il passaggio ai residenti e ai mezzi di soccorso.

È inoltre possibile che durante le fasi di lavorazione si verifichino brevi interruzioni della fornitura del servizio, mentre in caso di interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati. Complessivamente, i lavori avranno una durata di circa 100 giorni e richiederanno un investimento di oltre 50 mila euro.

Il Gruppo Hera lavora ogni giorno per soddisfare i cittadini e garantire la continuità del Servizio Idrico, all’insegna di elevati standard qualitativi e della massima sicurezza. La multiutility, che gestisce il Servizio Idrico Integrato in parte delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Marche, è impegnata in prima linea per favorire un risparmio e un riuso efficiente dell’acqua, nel rispetto degli equilibri naturali e dei valori dell’economia circolare.