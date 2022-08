Interventi su rete elettrica a Formigine. Incontro con E-distribuzione in Comune

A seguito dei disagi lamentati dai cittadini e di una lettera dell’amministrazione inviata nei giorni scorsi, si è svolto ieri in Comune un incontro con i rappresentanti dell’azienda titolare della rete elettrica sul territorio di Formigine, E-distribuzione.

L’azienda ha confermato alcune spiacevoli coincidenze legate a guasti ripetuti sui medesimi punti della rete, dovuti in particolare al combinato disposto di condizioni climatiche, caratteristiche del territorio nonché altissima richiesta di energia da parte del distretto industriale.

Il gestore ha comunicato di aver effettuato diversi interventi di riparazione elettromeccanici lungo le linee, con particolare riguardo ad una cabina di trasformazione da media a bassa tensione situata in via Pascoli a Formigine, dove sono state effettuate anche migliorie straordinarie per aumentare la ventilazione della cabina stessa con lo scopo di diminuire i rischi di surriscaldamento (e conseguenti distacchi) legati alle temperature estreme ed inusuali.

L’azienda ha confermato inoltre al di là degli interventi di riparazione sulle emergenze la prosecuzione di investimenti di potenziamento e “smartizzazione” della infrastruttura elettrica. Si ricorda inoltre ai cittadini che, in caso di interruzione della corrente, è possibile verificare online in tempo reale il problema e lo stato di avanzamento della riparazione sul sito.

È infine attivo il numero verde 803500 per la segnalazione dei guasti sulle utenze, raggiungibile 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno al quale vanno indirizzate le segnalazioni in tempo reale.