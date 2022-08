Formigine, 450mila euro per lo sport. Rinnovate le convenzioni con le società sportive

Il Comune di Formigine rimarca ancora una volta l’attenzione riservata alla pratica sportiva e ai suoi benefici psico-fisici, diffondendo la cultura di sani stili di vita in modo particolare per giovani generazioni e soggetti fragili.

Sul territorio sono presenti diversi impianti per la pratica sportiva a servizio della comunità locale, alcuni di proprietà diretta del Comune, gestiti in convenzione con associazioni, e altri di privati con i quali il Comune collabora per l’utilizzo al fine di potenziare la disponibilità di strutture e garantire un’offerta variegata che possa adattarsi ad ogni esigenza, con un occhio particolare rivolto alle persone con disabilità e fragilità.

L’investimento annuo per coprire le spese degli impianti, già previsto dal bilancio, è di 450mila euro. A fine agosto sono in scadenza le convenzioni, per le quali il Comune ha predisposto il rinnovo. Per quanto riguarda le strutture private, è stata autorizzata la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i gestori degli impianti della durata di cinque anni per la realizzazione di progetti sportivo / aggregativi. Ad essere interessati dall’accordo sono l’associazione PGS Smile, proprietaria di due campi in sintetico con illuminazione, Associazione Magreta A.s.d, un campo da calcio per allenamento completo di spogliatoi, un campo da calcetto in erba sintetica e uno da beach volley, e Corlo A.s.d, proprietaria di quasi tutti gli impianti sportivi della frazione (tre campi da calcio, due campi da beach volley, un bocciodromo coperto, una palestra con aree attrezzate e spogliatoi e due fabbricati con 8 spogliatoi).

Gli impianti di proprietà del Comune, gestiti in convenzione dalle associazioni, sono stati invece assegnati per un altro anno (fino al 31 agosto 2023) alle società sportive dilettantistiche che già prima li utilizzavano: A.C. Formigine, Highlanders Formigine, Solaris, Audax Casinalbo, P.G.S. Fides, A.s. Colombaro, P.G.S. Smile, Associazione Magreta A.s.d. e Corlo A.s.d. In entrambi i casi la collaborazione con le associazioni e la loro valorizzazione rappresenta un elemento qualificante per la coesione della comunità e ha dato esiti soddisfacenti, con il coinvolgimento nella pratica dello sport di un’elevata percentuale di popolazione (circa 7.500 utenti su una popolazione residente al 31/12/2021 di 34.676 abitanti).