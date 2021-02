Formigine. Al via il percorso di redazione del Piano Urbanistico Generale

Il Comune di Formigine avvia il percorso di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), il nuovo strumento di pianificazione urbanistica generale definito dalla Legge Regionale n. 24/2017.

Per la predisposizione del PUG è stato costituito, lo scorso dicembre, l’Ufficio di Piano, come previsto dalla legge, composto dai consulenti esterni, lo Studio Oikos con l’Arch. Filippo Boschi e da personale interdisciplinare interno all’Ente.

L’iter di approvazione del PUG si svolgerà nel corso del 2021; è strutturato in diverse fasi e accompagnato da un percorso partecipativo che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti, pubblici e privati, al fine di promuovere il dialogo con i cittadini ed i territori.

I primi mesi dell’anno sono dedicati alla definizione del “Quadro Conoscitivo Diagnostico”, per l’acquisizione e organizzazione dei dati di conoscenza sul territorio ed una lettura organica dello stato della città esistente con riferimento agli aspetti non solo urbanistici, ma anche ambientali, sociali, economici, fondamentali per delineare gli obiettivi e le strategie specifiche per il territorio e la città pubblica, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030, condivisi dal Comune di Formigine.

"Nei prossimi mesi - afferma il sindaco Maria Costi - faremo in modo che il percorso verso il PUG partendo dagli uffici individui strumenti di condivisione larga e partecipazione con cittadini, mondo del lavoro e delle associazioni. Abbiamo il compito di guardare oltre il breve periodo, pensare ai nostri giovani progettando la città che verrà dopo di noi e che mantenga e aumenti le sue tipicità legate alla qualità della vita: per una Formigine verde, accessibile e, accogliente. E per questo il coinvolgimento forte dei nostri concittadini è indispensabile".