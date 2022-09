Abbandono di rifiuti a Sassuolo, arrivano altre due fototrappole

È stato approvato nella giornata di ieri, con apposita delibera di Giunta in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, lo “Schema di accordo per la gestione di impianti di videosorveglianza in aree pubbliche, finalizzati a prevenire e controllare fenomeni di degrado urbano legati all’abbandono di rifiuti sul territorio comunale, e per il relativo trattamento dei dati personali”.

Attraverso la stipula dello schema d’accordo con Hera, verranno aggiunte ulteriori 2 fototrappole che verranno posizionate in punti critici del territorio per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti su suolo pubblico.