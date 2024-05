Pannelli fotovoltaici, il Comune di Sassuolo investe 127.000 euro per il "Diamante"

Oltre 127.000 euro per l’istallazione di un impianto fotovoltaico a servizio degli uffici tecnici presso il “Diamante”, in via Caduti sul Lavoro. A destinare i fondi, raccolti con il Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2, è la Delibera di Giunta del 14 maggio in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

“ Accertato che l’immobile in oggetto ricade fra i beni patrimoniali conferiti in concessione – si legge in delibera - alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. come da Atto integrativo (Rep.3667 stipulato in data 03/08/2021) della Concessione Amministrativa Rep.n.3630/2007, con la quale già venivano conferiti in concessione i “Terreni ed immobili vincolati ad uso uffici comunali/servizi pubblici” e che contestualmente affida alla Società la custodia e la gestione complessiva del bene, la progettazione di interventi di recupero, la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altra attività e passività connessa alla corretta ed efficiente gestione del bene conferito; accertato che il Progetto è pienamente conforme agli intendimenti ed ai programmi dell’Amministrazione Comunale e comporterà una spesa complessiva pari a € 127.320,72 compresa IVA a norma di Legge: dato atto che il Progetto in esame prevede una spesa pari ad € 80.000,00 per Lavori a base d’asta, € 5.000,00 per Oneri per la Sicurezza e altre spese indicate nel Quadro Economico sotto la voce: “Somme a disposizione” pari a € 29.168,84, somme non soggette ad iva € 1.735,00, oltre a € 11.416,88 per IVA e altre imposte come per Legge, per totali € 127.320,72…”