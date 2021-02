Francesca lascia il Mercato Albinelli, l'attività prosegue allo storico Panificio Alberghini

Lo stand 94 non vedrà più Francesca Agrate dietro il bancone. In pensione dal 1 marzo, ma le sue preparazioni continueranno a deliziare i clienti di via Vignolese

Francesca Agrate, o per meglio dire semplicemente Francesca per i frequentatori del Mercato storico Albinelli, dopo avere gestito per tanti anni lo stand 94 va in pensione il primo di marzo- Con una nota di nostalgia, ma tanta soddisfazione, per avere servito e deliziato tanti modenesi che ogni giorno hanno scelto per dodici anni il suo banco al mercato per acquistare pane, dolci di ogni tipo e pasta fresca.

Francesca col marito Settimo, col quale è sposata da 51 anni, ha dato vita anche allo storico Panificio Alberghini, attivo da oltre 40 anni a Modena, prima in Viale Moreali, tappa obbligata per i fantastici bomboloni notturni consumati da tanti ragazzi modenesi negli anni Novanta e adesso in via Vignolese, dove continua a proporre la tradizione coniugata all’innovazione e ai nuovi stili alimentari, con l’uso di farine di tutti i tipi e lievito madre. Le specialità di Francesca, che si potranno continuare a trovare nel negozio ancora gestito dal marito sono all’insegna della modenesità: bensoni con la marmellata, amaretti, la stria morbida farcita, tutta la pasta fresca ed in particolare i tortellini fatti a mano e a prova di dito mignolo.

“Sono contenta di andare in pensione e ringrazio tutti i clienti e colleghi per questi anni belli passati insieme, lascio la mia postazione al mercato nella speranza che la occupi qualche giovane disposto a trasmettere la tradizione enogastronomica del nostro territorio. Non sono tempi facili, ma nella vita ci vuole coraggio e bisogna alzarsi tutte le mattine pensando a quello che si può ancora fare di buono e utile".