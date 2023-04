Francesco Bini nuovo responsabile Cisl Emilia Centrale per la zona di Sassuolo

Francesco Bini è il nuovo responsabile della Cisl Emilia Centrale per la zona di Sassuolo e prende il posto di Rosario Roselli, scomparso nel settembre scorso.

49 anni, dipendente del Comune di Reggio Emilia (lavorava come assistente sociale), Bini è in Cisl da vent’anni, essendo uscito in distacco sindacale nel 2003 per seguire gli enti locali e le Asp (aziende pubbliche che gestiscono servizi per anziani, disabili e minori) reggiane.

Nel 2013 è stato eletto nella segreteria della Cisl Funzione pubblica di Reggio; successivamente è stato chiamato a far parte dello staff della segreteria confederale della Cisl reggiana (poi Cisl Emilia Centrale) per occuparsi di politiche socio-sanitarie, contrattazione sociale e svolgere la funzione di Rlst (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale) per le aziende artigiane nel bacino di Reggio Emilia.