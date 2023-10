Frassinoro, al via i lavori sulla sp324 e la sistemazione del versante a monte

Sono in corso di esecuzione, sulla strada provinciale 324 a Frassinoro, e operazioni di sistemazione del versante a monte della strada a causa della caduta di blocchi lapidei, che in occasione delle particolari condizioni meteoclimatiche dello scorso anno e successivamente anche in occasione degli eventi alluvionali di maggio 2023, si sono distaccati dalla parete rocciosa precipitando sulla sede stradale.

Per consentire la realizzazione delle lavorazioni, iniziate lo scorso mercoledì 25 ottobre, è installato un semaforo che consente il transito a senso unico alternato per tutta la lunghezza del cantiere, di circa 80 metri attivo per tutta la durata dei lavori, che si concluderanno entro il mese di novembre.

L’intervento, che è eseguito dalla ditta Morani srl di Reggio Emilia per un importo complessivo di 100mila euro, prevede l’installazione di ancoraggi passivi alla parete rocciosa interessata e il fissaggio di una rete metallica di contenimento con lo scopo di impedire la caduta in strada di materiale.