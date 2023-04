Frassinoro. Frana sulla sp35, senso unico alternato fino alla fine dei lavori

Sulla strada provinciale 35 “di Fontanaluccia” a Madonna di Piatravolta in Comune di Frassinoro, sono partiti i lavori di sistemazione di un tratto di strada e di versante ceduti a causa di un movimento franoso.

Per consentire le lavorazioni, lungo il tratto interessato si circolerà a senso unico alternato, regolato da semaforo, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 17,00 che rimarrà sempre attivo fino alla fine dei lavori, prevista all’inizio del mese di luglio 2023.

I lavori, che hanno un importo di 250mila euro, sono realizzati dalla ditta Sassatelli Ferdinando srl. Di Frassinoro e prevedono la costruzione di due paratie di rinforzo su pali con un nuovo cordolo stradale in cemento armato e la posa di una nuova barriera guard-rail.

I tecnici della provincia sottolineano che "i dissesti del rilevato stradale di valle, sono principalmente dovuti alla circolazione di acqua sotterranea che riduce la tenuta del terreno causandone il franamento verso valle e la conseguente rottura della pavimentazione stradale. Il passaggio di mezzi pesanti contribuisce ad aggravare la già compromessa situazione di instabilità generale".

Il servizio manutenzione della Provincia di Modena era già intervenuto nello stesso tratto di strada nel mese di dicembre 2020, in occasione di eventi meteo-climatici eccezionali, mettendo in sicurezza la sede stradale in attesa di un successivo intervento di sistemazione completa della strada.