Frassinoro. Lavori sulla Sp486 per frana, senso unico alternato fino alla fine dell'estate

Lungo la strada provinciale 486 di Montefiorino,nei pressi della località Casa Ceccarini in Comune di Frassinoro, partirà martedì 25 maggio un intervento di consolidamento e rinforzo della corsia di valle della strada, interessata da un movimento franoso.

Per consentire l'esecuzione delle opere, che prevedono anche la regimazione delle acque sull’intero versante con opportuni drenaggi al fine di evitare ulteriori movimenti e stabilizzare la situazione, è istituito un senso unico alternato che resterà in vigore per tutta la durata dei lavori, fino alla fine dell'estate.

I lavori sono eseguiti dalla Geo Solution srl di Lucca, per un importo complessivo di 150mila euro, finanziati dalla Protezione civile Regionale a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatesi nel novembre 2019.