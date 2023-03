Market di viale Gramsci, i disagi non si fermano. FdI valuta esposto in Procura

“Purtroppo la storia continua a ripetersi giorno dopo giorno da diversi anni: i residenti di viale Gramsci denunciano la grave situazione nella quale versa la zona a causa della presenza di un mini market che continua imperterrito a violare le leggi dello Stato e del vivere civile, contribuendo all’incremento della microcriminalità e dell’insicurezza nella zona”.

Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, interviene sulla situazione ben nota relativa in particolare al negozio etnico che più e più volte è finito al centro delle cronache per gli episodi di degrado, per le irregolarità e per le ripetute chiusure imposte dalle autorità.

“Spaccio, consumo massiccio di alcolici, musica ad alto volume durante le ore serali e continue risse tra ubriachi o spacciatori continuano purtroppo a caratterizzare la zona del negozio etnico - attacca l'esponente meloniano - A nulla sono serviti gli interventi delle forze dell’ordine e le multe elevate al titolare del negozio che non sono state evidentemente sufficienti a migliorare la zona, ma hanno sancito quello che Fratelli d’Italia chiede da almeno due anni: chiudere il locale è l’unica soluzione praticabile”.

“Stiamo valutando la possibilità di depositare un esposto in procura della Repubblica e alle Autorità competenti per chiudere definitivamente quel negozio non solo per le continue violazioni delle norme igienico-sanitarie ma anche perché è protagonista della attuale e concreta situazione di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica”, conclude Pulitanó.