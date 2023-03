Friday for Future torna in piazza ma perde slancio, circa 200 in corteo in centro

Ancora un appuntamento con la manifestazione del Friday For Future per le vie del centro storico di Modena.

Questa volta i partecipanti sono stati poco più di 200 nel momento “massimo” dell’evento. Un seguito scarno rispetto alle folle che lo caratterizzavano nelle prime edizioni, che avevano visto anche la mobilitazione studentesca.

L’appuntamento iniziato alle 18.00 in piazza della Pomposa, si è poi snodato lungo via taglio per poi risalire lungo la via Emilia Centro da via Ganaceto, per fermarsi in Piazza Torre dove si sono tenuti diversi interventi. Vari e numerosi i cartelli e gli striscioni, da “i soldi non compreranno un altro pianeta”, “ Basta guerre su corpi e territori” , “Non possiamo reciclare tempo sprecato” ma anche il “Vogliamo un mondo più pulito” e tanti altri ancora.

Numerose le sigle e associazioni presenti. Dall'Associazione Aria Modena che raggruppa diverse realtà ambientaliste e Comitati, a Rifondazione Comunista, Sinistra rivoluzione e libertà e anche qualche esponente della Cgil.