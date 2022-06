Fuga di gas a Castelvetro, chiuso il ponte sul torrente Guerro

Nelle prime ore di questa mattina, a seguito dei periodici controlli svolti da Hera che hanno riscontrato una fuga sulle rete del gas, si è resa necessaria la chiusura immediata del ponte sul torrente Guerro di via Costituzione a Castelvetro.

I tecnici di Hera sono al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e del cantiere al fine di riaprire al più presto il ponte al traffico e permettere nuovamente la circolazione.

Intervenuta prontamente, la Polizia Locale ha provveduto a implementare la segnaletica di cantiere, per i veicoli provenienti da Maranello e Levizzano Rangone, con le opportune deviazioni. Ha poi concordato con Hera, con la presenza di una pattuglia di controllo, una riapertura parziale provvisoria della durata di un’ora domattina alle 7.30, per permettere il transito e il deflusso del traffico pendolare. Dopo la nuova chiusura, i tecnici di Hera saranno al lavoro per tutta la giornata, con l’obiettivo di risolvere l’anomalia entro domani sera e permettere così la riapertura al traffico del ponte.

Nessun legame, quindi, tra la chiusura odierna e i lavori sul ponte da parte della Provincia di Modena previsti per la fine del mese.