Scomparsa di Marino Golinelli, i funerali si terranno in forma privata

"Ha sempre creduto nei giovani e ribadito la responsabilità degli adulti di prepararli alle sfide che li attendono. Ha più volte dichiarato che l’imprenditore ha il dovere morale di restituire alla società parte delle sue fortune e in quest’ottica". Lo scrivono in una nota congiunta la moglie di Marino Golinelli, scomparso a 101 anni, Paola Pavirani, i figli Stefano e Andrea, i nipoti Marino e Stefano, Alfasigma e Fondazione Golinelli, che fanno anche sapere che le esequie avverranno in forma strettamente privata.

"Nel 1988, ha dato vita alla Fondazione Golinelli ? la prima fondazione filantropica privata in Italia ispirata ai modelli anglosassoni e pienamente operativa ? per promuovere l’educazione e la formazione, diffondere la cultura e favorire la crescita intellettuale, responsabile ed etica dei giovani. Il suo obiettivo è sempre stato lasciare un'eredità per alimentare uno sguardo ottimistico e fiducioso verso un mondo migliore, verso un futuro imprevedibile ma che va abbracciato con responsabilità e con una visione etica e inclusiva verso tutti - continuano - La vita è esserci con intelligenza, in modo responsabile. È impegnarsi, darsi da fare perché le cose avvengano. Con sapienza e nel rispetto degli altri".

I familiari riferiscono che nella sua ulrima intervista ha detto: "Sulla mia pelle ho potuto sperimentare quanto la formazione e le esperienze educative influiscano sul percorso evolutivo di un giovane: senza la passione per la chimica e per le scienze in generale, oggi forse non esisterebbe nulla di ciò che con impegno e determinazione ho contribuito a creare. Per tale motivo desidero rivolgermi prima di tutto a voi, ai giovani, per dirvi con forza di abbracciare senza paura la vita e partecipare attivamente alla costruzione del mondo che verrà, apportando fattivamente il vostro contributo".