Fuori servizio il numero unico per la Guardia medica, attivati sei numeri temporanei

Il numero unico del Servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) 800032032 sta riscontrando un malfunzionamento e non è possibile mettersi in contatto col servizio. Le criticità sono ancora legate agli effetti del recente attacco hacker, che ha colpito le tre aziende sanitarie modenesi. I tecnici sono al lavoro per ripristinare quanto prima la funzionalità della linea telefonica.

L’Azienda USL di Modena, che si è subito attivata per individuare e risolvere il problema, si scusa coi cittadini per i disagi.

Per le esigenze dei cittadini, sono stati attivati sei numeri di telefono temporanei a cui rispondono i medici di guardia medica:

3395642304

3395644049

3395643711

3395643741

3343537663

3343537668

In considerazione delle criticità attuali, i cittadini possono recarsi anche presso le sedi territoriali del Servizio di Continuità assistenziale, con indirizzi ed orari consultabili alla pagina www.ausl.mo.it/guardia-medica- sedi. Aggiornamenti nelle prossime ore.