Galà dello Sport, grande successo per la settima edizione

In occasione della Settimana europea dello Sport si è tenuto ieri sera a Castelfranco Emilia, in Piazza Garibaldi, il Galà dello Sport 2023, una serata di celebrazione e di festa, alla settima edizione, pensata per premiare atleti e atlete, squadre e gruppi sportivi che hanno conseguito risultati degni di nota nel corso dell’ultimo anno.

La serata ha visto salire sul palco numerose società sportive di Castelfranco Emilia e frazioni, che hanno ricevuto un riconoscimento dal Sindaco Giovanni Gargano e dall’Assessore allo Sport Leonardo Pastore. Hanno partecipato: la Polisportiva di Gaggio, A.D. Basket Polisportiva Castelfranco, Bocciofila Castelfranco, ASD Seles Castelfranco Emilia – Monsignor Roncagli, A.V.P.A. Croce Blu Castelfranco Emilia – Nonantola – San Cesario, Polisportiva Castelfranco Emilia, Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio, G.A.C.E., Ad Castelfranco Karate, Kinisfera, Danza Lerose, Muovi Gaggio/Muovi Castelfranco/Muovi Piumazzo, Cuore in Gamba, Sasso Basket Castelfranco, Scuola Basket Samoggia 1999, Arcispazio Piumazzo, Aiki No Sen, Associazione italiana Ju Jitsu - Go Ju, Ginnastica La Trottola, Equipe Sportiva

“Una bellissima serata con grande partecipazione della nostra cittadinanza per questa settima edizione del Galà dello Sport – commenta l’Assessore allo Sport Leonardo Pastore – che si conferma sempre un’occasione perfetta per promuovere gli ingredienti che stanno alla base di tutti gli sport, come la passione, il divertimento e i sani stili di vita. Atleti, società, volontarie e volontari sono stati premiati infatti non solo per i risultati conseguiti, ma soprattutto per la passione e l'impegno che hanno messo a disposizione della comunità”.