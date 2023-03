Ganaceto: via libera al nuovo tratto ciclopedonale

Via libera all’intervento di realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale a sud del centro urbano di Ganaceto, che a fianco della strada Nazionale per Carpi consentirà la prosecuzione in direzione Modena del tracciato esistente da via Forghieri (al limite del centro abitato) a stradello Lenzini, dove sono presenti alcuni nuclei residenziali.

Lo ha dato il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 24 marzo, approvando all’unanimità la delibera che conferma l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, prende atto della conclusione positiva della relativa Conferenza dei servizi e ratifica la variante allo strumento urbanistico del Comune di Modena apponendo il vincolo preordinato all’esproprio.

Il nuovo tratto ciclopedonale a Ganaceto, per un valore di 150 mila euro, avrà uno sviluppo di circa 150 metri lineari, per una larghezza di 2 metri, sarà realizzato in asfalto con graniglie a diversa pezzatura nella fascia di rispetto stradale della strada Nazionale per Carpi, su un’area prevalentemente agricola di cui è prevista l’acquisizione tramite esproprio. Il tracciato avrà una sede propria rialzata rispetto alla quota del piano stradale e sarà protetta con staccionata di legno rispetto alle proprietà limitrofe. In prossimità del canale di Ganaceto, in accordo con il Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale, sarà realizzata una passerella prefabbricata in cemento armato per lo sbarco all’intersezione su via Lenzini, idonea anche a supportare i carichi dei mezzi per la manutenzione dello stesso canale. È inoltre prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica con cinque punti luce a led.