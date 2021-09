Nuova organizzazione per la Guardia di Finanza, Garzella al comando del Gruppo

Revisione organizzativa per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena: il nuovo Gruppo di Modena, articolato su un Nucleo Operativo, ha assorbito i compiti della soppressa Compagnia Modena, ed avrà alle dipendenze le Tenenze di Mirandola e Vignola.

Al Comando del nuovo Reparto è stato assegnato il Tenente Colonnello Gennaro Garzella, che sostituisce il Magg. Antonino Rubbino, il quale ha assunto l’incarico di Capo Ufficio Comando presso il Comando Provinciale.

Originario di Napoli, ex Allievo del 205° Corso della Scuola Militare “Nunziatella” e del 96° Corso dell’Accademia, il Tenente Colonnello Garzella ha retto in precedenza la Tenenza di Bormio (SO), l’allora Compagnia di Nocera Superiore (SA) ed il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Avellino e comandato articolazioni operanti nel settore della polizia giudiziaria e delle verifiche fiscali dei Nuclei di Polizia Tributaria di Roma e Napoli, dove ha anche svolto l’incarico di Capo Sezione Operazioni. Negli ultimi tre anni, alla sede di Modena, ha retto il Gruppo Tutela Finanza Pubblica del Nucleo PEF e l’Ufficio Comando del Comando Provinciale.

Il Comandante Provinciale, Col.t.ST Adriano D’Elia, ha ringraziato i predetti Ufficiali per il lavoro finora svolto, formulando agli stessi gli auguri di buon lavoro nel nuovo incarico alla sede di Modena.