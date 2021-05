Giornata internazionale dei bambini scomparsi, Polizia di Stato in piazza

Iniziativa in centro storico per sensibilizzare su questo tema, soprattutto in un'ottica di prevenzione

Oggi, 25 maggio, ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. La Polizia di Stato è scesa in campo con personale specializzato per sensibilizzare ed informare sul fenomeno, favorendo così un approccio proattivo con l'utenza.

Molte le persone che hanno dimostrato interesse all'iniziativa, soprattutto gruppi di giovani studenti che si sono avvicinati al punto d'ascolto con rispettosa attenzione.

È stata anche l'occasione per riprendere la campagna permanente della Polizia di Stato sulla violenza di genere "Questo non è amore", interrotta a causa dell'emergenza epidemiologica, il cui obiettivo da anni è quello di "incontrare" i cittadini per informare, sensibilizzare, agevolare l'emersione del fenomeno e garantire supporto ad eventuali vittime.

Sono stati distribuiti opuscoli informativi e segnalibri realizzati dalla Polizia di Stato che analizzano le fenomenologie, esplicano le strategie di prevenzione e contrasto e forniscono consigli e supporto.

È anche in queste iniziative che si concretizza il nostro motto “essercisempre”: la Polizia di Stato è e deve rappresentare per la gente un punto di riferimento, la Polizia di Stato ascolta sempre chi è in difficoltà e ha bisogno di aiuto.