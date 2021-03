Dal Comandante dell'Accademia Militare critiche al Tricolore abbandonato di Achille Lauro

Il Generale di Brigata Rodolfo Sganga, comandante dell'Accademia Militare di Modena, non ha certamente apprezzato l'esibizione di Achille Lauro a Sanremo nella puntata del 5 marzo, durante la quale l'eccentrico cantante si è presentato sul palco dell'Ariston con una bandiera tricolore, poi abbandonata sulla scala prima dell'inizio della canzone. Riflettendo su questa performance, il generale ha rivolto un pensiero agli Allievi Ufficiali dell'Acccademia, con un post sul proprio profilo Facebook.

"Cos’è il Tricolore? Il Tricolore è una cosa seria. È il simbolo della nostra Patria che è la Terra dei Padri. E la Patria non è un concetto astratto, anzi! Rappresenta la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri Valori, la nostra cultura, la nostra lingua, le nostre famiglie. La nostra Patria siamo noi. Quel Tricolore siamo noi. Il Tricolore è la bussola etica che ci indica costantemente la direzione corretta da seguire nella vita. E noi Soldati in uniforme, gli rendiamo omaggio in maniera solenne ogni mattina. Per difendere quel Tricolore sono morti Soldati a centinaia di migliaia e altrettanti Italiani sarebbero pronti a farlo se dovessimo difenderlo ancora. Ecco cos’è il Tricolore".

Una bandiera abbandonata su un palco non è quindi un modello edificante. Sganga prosegue: "Ricordatevelo ogni volta che vedrete qualche “fenomeno del momento” che gli manca di rispetto. Perché purtroppo ne troverete molti nel corso degli anni. Quello sarà il momento di porre a lui la seconda domanda: “ma tu chi sei?” Il Tricolore è sopravvissuto fino ad oggi a combattenti, avversari, eventi e vicissitudini che hanno tentato di strapparcelo. Sopravviverà anche a questo signore vestito di piume..."