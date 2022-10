Gennaro Ferrara nuovo segretario generale aggiunto Cisl Fp Emilia Centrale

Gennaro Ferrara è il nuovo segretario generale aggiunto della Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale, il sindacato dei lavoratori pubblici che tra Modena e Reggio conta 4.800 iscritti, cresciuti del 15% negli ultimi quattro anni. È stato eletto all’unanimità dal consiglio generale della sigla, riunito ieri sera a Portile di Modena alla presenza del segretario nazionale Maurizio Petriccioli.

53 anni e componente della segreteria Cisl Fp Emilia Centrale dal 2018, prima di entrare nel sindacato Ferrara è stato infermiere nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

«Metto a disposizione della Cisl Fp i miei 22 anni di attività sindacale – dichiara Ferrara – L’aumento degli iscritti e del consenso (la Cisl Fp è stata la più votata alle ultime elezioni delle rsu in sanità) deve responsabilizzarci. Servono sempre maggiori competenze per tutelare i lavoratori. Anche per questo abbiamo dato a vita a un dipartimento Cisl aziende sanitarie e terzo settore».

«Il nuovo ruolo di Gennaro Ferrara ci aiuterà a essere sempre più un sindacato di prossimità», aggiunge il segretario generale della Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale Fabio Bertoia.

Intanto i lavoratori della sanità pubblica, privata e del terzo settore si preparano alla manifestazione nazionale del 29 ottobre a Roma promossa da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind. Con questa mobilitazione i sindacati chiederanno maggiori risorse per il fondo sanitario nazionale, lotta alle esternalizzazioni, superamento dei limiti di tetti di spesa per il personale, assunzioni e stabilizzazioni, adeguate risorse contrattuali, spazi per la contrattazione decentrata e valorizzazione del personale, misure per l’integrazione tra pubblico e privato e tra sanitario e sociale.