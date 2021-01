Vignola, assegnata fino al 2025 la gestione del mercato ortofrutticolo

Si è conclusa come previsto la procedura di assegnazione della gestione del mercato ortofrutticolo di Vignola, dopo che a dicembre la Vignola Patrimonio aveva pubblicato l’avviso di gara. L’avviso divideva in lotti funzionali la gestione del mercato, chiedeva garanzie sulla continuità del servizio, e introduceva criteri economici e qualitativi per il prosieguo dell’attività.

Le due società Nuovo Ortomercato Vignola Srl e Vignola Fruit Srl che, in coordinamento, si occuperanno della gestione della struttura di via dell’Agricoltura si sono impegnate a rispettare questi parametri. La concessione, che scadrà al 31 dicembre 2025, è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnico-qualitativa 70 punti e offerta economica 30).

A primavera, quindi, quando partiranno le stagioni di raccolta delle varie produzioni più pregiate, la ciliegia tipica e la susina in primis, il mercato sarà nelle condizioni di funzionare in maniera regolare e trasparente. “Nonostante le polemiche sollevate all’inizio del nostro mandato – spiega la sindaca di Vignola Emilia Muratori con delega all’Agricoltura – questa Giunta, in meno di quattro mesi dall’insediamento, insieme a Vignola Patrimonio, ha predisposto e presentato un avviso di gara che richiedeva non solo continuità nella gestione del mercato, ma anche migliorie qualitative del servizio. Due nuove società, nate dalla precedente società Ortomercato che aveva la gestione della struttura, sono ora in grado di continuare nell’attività migliorata. Questo dà garanzie agli agricoltori per l’avvio delle stagioni di raccolta e contribuisce all’impegno, che come Amministrazione comunale ci siamo presi fin dall’inizio del nostro lavoro, di valorizzare le nostre eccellenze, a partire dalla nostra produzione più conosciuta, la ciliegia IGP. Ora dovrà trascorrere il periodo di verifica dei requisiti come previsto dalla legge. Ringrazio per la collaborazione a questo risultato la società di consulenza che ci ha coadiuvati nella stesura dell’avviso di gara, gli uffici comunali, in particolare i responsabili dell'ufficio gare e del Patrimonio. Ringrazio, inoltre, i titolari delle società che hanno accolto le nostre condizioni e auguro loro buon lavoro a vantaggio di tutta la nostra comunità”.