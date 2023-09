Giada Catanoso nuova segretaria del sindacato FP Cgil Modena

Giada Catanoso è stata eletta stamattina dall’Assemblea Generale con il 96% dei consensi nuova segretaria del sindacato Funzione Pubblica Fp/Cgil Modena che rappresenta i lavoratori di Enti locali, Ministeri, Agenzie fiscali, Inps e Inail, Sanità pubblica e privata e privato sociale e Igiene ambientale.

All’assemblea generale, erano presenti, tra gli altri, Serena Sorrentino segretaria nazionale Fp/Cgil, Marco Bonaccini segretario Fp/Cgil Emilia Romagna e Daniele Dieci segretario Cgil Modena.

Giada Catanoso, 52 anni, è originaria di Roma e da 20 anni vive a Modena. Laureata in chimica, dottorato in farmacologia sempre alla Sapienza di Roma, inizia a lavorare nel 2003 presso il laboratorio chimico di Modena del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dove diventa Rsu Fp Cgil. Passa poi a lavorare all’Agenzia delle Dogane di Bologna e nel 2008 diventa funzionaria Fp Cgil Modena seguendo le Funzioni Centrali, successivamente diventa funzionaria dell’Area Nord modenese. Nel 2013 è responsabile del comparto Socio-sanitario e privato-sociale e dal 2018 segue il Comune di Modena. E’ stata anche segretaria organizzativa della Fp Cgil.

"Sono orgogliosa della fiducia ricevuta - ha dichiarato la neo segretaria – Il primo impegno della categoria sarà la manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione” per rivendicare, fra gli altri, anche alcuni temi centrali per la categoria, quali il rinnovo dei contratti nazionali pubblici e del privato sociali scaduti ormai da tempo, la difesa della sanità pubblica e la valorizzazione delle professionalità, la lotta contro il proliferare degli appalti nei servizi pubblici che peggiora le condizioni di lavoro con ricadute sulla qualità dei servizi stessi”. La Fp Cgil rivendica con forza anche il piano straordinario di assunzioni nel pubblico impiego, perché i servizi pubblici anche in provincia di Modena hanno forti carenze di organico e rischiano di non garantire diritti e servizi fondamentali a cominciare dalla sanità e dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Fp Cgil continuerà la sua attività sindacale con il coinvolgimento e la partecipazione dei funzionari e del gruppo diffuso di delegate e delegati sul posto di lavoro fondamentali per dare forza alle rivendicazioni del sindacato e affrontare insieme le sfide impegnative che ci aspettano nei prossimi mesi per la tutela dei salari e dei diritti.

Giada Catanoso subentra a Fabio De Santis che a luglio scorso è stato eletto nella segreteria regionale della Fp Cgil Emilia Romagna. Ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro da parte della segreteria Cgil Modena.