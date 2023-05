Gian Lauro Rossi rieletto presidente Anap Confartigianato

Gian Lauro Rossi è stato riconfermato alla presidenza di Anap Modena e Reggio Emilia. Rossi è stato eletto al termine dell’assemblea congressuale dell’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati Confartigianato, il sindacato di rappresentanza, difesa, promozione degli interessi e tutela dei pensionati.

Gian Lauro Rossi, già coordinatore Cupla, il Comitato unitario dei pensionati del lavoro autonomo che raggruppa otto associazioni, era stato eletto presidente Anap già per il quadriennio 2019-2023 ed è stato riconfermato alla guida del sindacato anche per i prossimi 4 anni, fino al 2027.

"La rielezione è motivo di orgoglio ma anche una grande responsabilità – sono state le prime parole del presidente rieletto Gian Lauro Rossi –. Ho ben chiaro ciò su cui dovrò lavorare per i prossimi quattro anni: continuare a sviluppare il rapporto con la Confartigianato, aumentare le sinergie e le collaborazioni con gli altri enti del territorio, promuovere la cultura del benessere, senza dimenticare il tema della non autosufficienza. Sono solo alcuni dei punti che mi stanno più a cuore: cercherò di abbandonare la visione del presente per orientarmi verso l’anticipazione dei fenomeni, avendo sempre a cuore il welfare a 360"