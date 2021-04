Anche sulla linea Modena-Sassuolo arriva il treno Pop, più moderno e sostenibile

Il treno Pop corre da oggi anche fra Modena e Sassuolo. Il nuovo convoglio regionale di Trenitalia Tper, già in servizio sui binari di Rete Ferroviaria Italiana, ha ottenuto l’attestato di circolabilità anche sui binari della linea gestita da FER. Inizialmente saranno 16, nei giorni feriali, le corse effettuate con il Pop. L’arrivo di due ulteriori treni, previsto nelle prossime settimane, consentirà di coprire tutte le 44 corse giornaliere feriali.



Finestrini ampi, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente per ricaricare tablet e smartphone, monitor informativi più grandi, il nuovo treno offre circa 360 posti (oggi 178 utilizzabili, viste le nomreme anti-covid) e sistemi per il conteggio dei viaggiatori per monitorare in tempo reale il numero di passeggeri presenti a bordo. A bordo anche due aree per passeggeri a mobilità ridotta, 6 posti bici con prese per la ricarica di quelle elettriche, spazio per i passeggini. Un vantaggio anche per l'ambiente, con consumi energetici ridotti del 30% rispetto ai treni precedenti, riciclabile fino al 97%.



L’arrivo del Pop fra Modena e Sassuolo è un ulteriore incremento della qualità del servizio su questa linea, gestita da gennaio 2020 da Trenitalia Tper (70% Trenitalia – Gruppo FS Italiane e 30% Tper), la nuova società aggiudicataria della gara europea per il trasporto ferroviario regionale dell’Emilia – Romagna. Il rinnovo dei convogli – passati dal vecchio Gigetto ai moderni ETR 350 e ora ai nuovissimi Pop – e una rimodulazione dell’offerta basata su orari cadenzati, hanno consentito di migliorare non solo il comfort ma anche la puntualità del servizio. La percentuale dei treni puntuali sulla linea Modena – Sassuolo supera oggi il 97%.

Sono complessivamente 112 – 39 Rock, 47 Pop e 26 ETR 350 – i nuovi treni regionali che conferiscono alla flotta regionale dell’Emilia-Romagna il primato di flotta più giovane d’Italia. Circa 720 delle 880 corse di Trenitalia Tper sono oggi effettuate con treni di ultima generazione. Altri quattro Rock, il treno doppio piano che già oggi copre la quasi totalità delle corse da Modena verso Bologna e verso Piacenza, saranno consegnati nel corso del 2022.