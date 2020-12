New Holland dona 50 giocattoli alla Pediatria del Policlinico

Una cinquantina di giocattoli sono piovuti sul reparto di Pediatria destinati ai piccoli pazienti ricoverati in questi giorni al Policlinico di Modena. Il bel gesto viene dalla CNH Industrial, società fortemente legata al territorio di Modena, in particolare attraverso il marchio New Holland, che in occasione del Natale ha voluto effettuare questa donazione a scopo benefico.

La delegazione della New Holland era guidata da Carlo Lambro, Amministratore Delegato di CNH Industrial Italia, e da Matteo Barsotti, Responsabile del Personale delle sedi modenesi. Ad accoglierli il prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, la dottoressa Monica Cellini, Referente dell’Oncoematologia Pediatrica e la coordinatrice infermieristica del reparto, Maria Cifuni.

I doni sono a disposizione della Degneza pediatrica che comprende i bambini della Pediatria (diretta dal prof. Iughetti), dell’Oncoematologia Pediatrica (di cui è referente la dottoressa Cellini) e della Chirurgia Pediatrica, diretta dal dottor Pier Luca Ceccarelli.

CNH Industrial, presente a Modena con due sedi New Holland che impiegano circa 1700 dipendenti, con questo piccolo contributo vuole essere vicina a tutte le famiglie e donare un sorriso ai bambini.

“Siamo grati a New Holland per la sensibilità – ha commentato il prof. Iughetti – che consentirà ai nostri piccoli pazienti di trascorrere un Natale più sereno”.