Tre nuovi giochi per bambini tra il Parco delle Città a Pozza e due scuole materne

Presso l’area giochi del Parco delle Città, a Pozza, è stato installato in questi giorni un nuovo ‘ponte indiano’ multifunzionale, compreso di scivolo e dotato di pavimentazione anti-trauma, in sostituzione di una struttura ormai obsoleta.

L’intervento segue di pochi mesi la collocazione di nuovi giochi e arredi presso il Parco di Via Obici, sempre a Pozza, nell’area verde di San Venanzio e al Parco dei Piccoli vicino al Municipio.

Per le prossime settimane, invece, sono già stati programmati altre due interventi nelle aree verdi di altrettante scuole materne del territorio: presso le ‘Obici’ verrà installato un nuovo scivolo, mentre le ‘Agazzi’ avranno presto una nuova torretta, anche questa dotata di scivolo.

“Con questi interventi relativi alle aree giochi - spiega Chiara Ferrari, Assessore ai Lavori pubblici - proseguiamo dunque lungo la linea già tracciata in questi due anni di pandemia, nei quali abbiamo voluto guardare avanti aumentando gli investimenti sulle attrezzature ludiche dei parchi, proprio per favorire la ripresa della socialità all’aria aperta tra i bambini. Come sempre, abbiamo prestato particolare attenzione alle frazioni e tenuto conto delle esigenze raccolte tra i cittadini delle diverse zone”.

Nel frattempo si stanno avviando a conclusione anche i lavori di riqualificazione del Parco Ferrari, dove nei mesi scorsi sono stati rigenerati gli arredi, buona parte della staccionata e delle scalinate agli ingressi. Entro l’inizio della primavera, nella zona dell’Arena, verrà anche ultimata l’installazione di una nuova struttura per ospitare eventi nella bella stagione. Nella stessa area, le panchine per assistere agli spettacoli sono già state rinnovate.