Gioco d'azzardo patologico, attenzione ai segnali: "Debiti, relazioni sociali compromesse e tentativi di smettere falliti"

Diceva anche Platone che il gioco è il luogo e lo spazio nel quale l’uomo impara a vivere. Il gioco sano, inclusivo, capace di costruire momenti di socialità ed espressione creativa, utile anche per comprendere meglio il mondo che ci circonda come quello al centro del Festival Play, questo fine settimana a ModenaFiere.

Ma c’è anche un’altra faccia del gioco, ben più oscura, che comprende dipendenze, comporta situazioni debitorie gravi, perdita dei legami sociali con amici e famiglia, che sfocia nella ludopatia. Che solo a Modena nel 2022 ha contato 426 richieste d’aiuto (l'ultimo dato disponibile che comprende Servizio Dipendenze Patologiche, sportelli di libero accesso e gruppi di mutuo aiuto). “Pensate che per ogni giocatore d’azzardo è stimato che ci siano sette persone intorno a lui che soffrono”, spiega la psicologa Giorgia Pifferi, referente Ausl Modena del progetto sul gioco d'azzardo patologico. Per la prima volta Play, che con l'Ausl collabora da anni, dedica loro un’intera area: saranno presenti la Neuropsichiatria infantile e il Dipartimento di Salute mentale con il servizio Dipendenze patologiche.

Pifferi, partiamo dalla faccia della medaglia bella, quella del gioco sano. Quali benefici può portare?

“Sviluppa le cosidette ‘soft skills’, ovvero le competenze trasversali che ognuno di noi apprende nel corso della vita e che gli consentono di potenziare il modo di rapportarsi con il mondo e con gli altri. Dietro il gioco c’è l’idea di sviluppare la cooperazione, la relazione, il pensiero critico e il problem solving. Il gioco d’azzardo è il contrario, il non pensiero: contano la velocità e la propensione al rischio, la cosiddetta alea. Caratteristiche che non entrano nei giochi competitivi o cooperativi”.

Quali sono i campanelli d’allarme a cui fare attenzione per capire se un giocatore sta diventando patologico?

“Uno dei primi elementi da attenzionare è il tentativo di smettere più volte e non riuscirci. Poi c’è la questione della condizione economica compromessa, con situazioni debitorie sempre più importanti. Infine, l’elemento della salienza: quella cosa diventa l’unico interesse della mia vita. E anche le relazioni amicali e famigliari vengono compromesse dal gioco, se non addirittura distrutte. Di solito è proprio un famigliare o un amico - uno dei sette stimati di cui sopra - che si accorge di questo tipo di problematica”.

E' un rischio che coinvolge anche gli adolescenti?

“Assolutamente. Si sta iniziando a studiare ora il tema del ‘gaming’ nel quale, a volte, vengono inseriti elementi di 'gambling'. Ma anche giochi e scommesse online. Con gli adolescenti lavoriamo molto sulla prevenzione, sulla costruzione di un pensiero critico attraverso il tema delle probabilità, della scelta e della percezione del rischio. Alla loro età, l’elemento più importante è sviluppare il pensiero. Quanto ai campanelli d’allarme - che non subentrano solo quando si parla di ‘dipendenza’ perché c’è un passaggio che la anticipa, ovvero l’uso dannoso - sono simili a quelli degli adulti: il ritiro - se un adolescente comincia ad avere quello come unico pensiero - e il conseguente isolamento dagli amici, dalla famiglia, dalle situazioni extra scolastiche, anche in assenza del contesto economico tipico del gioco d’azzardo”.

Parliamo dei numeri: 426 richieste d’aiuto, delle quali 215 accessi al Servizio Dipendenze Patologiche. Come li interpretate?

“In modo assolutamente positivo. Dieci anni fa contavamo poche decine di accessi: è il segno che stiamo facendo il lavoro giusto in termini di prevenzione e, quindi, stiamo portando consapevolezza non solo tra quelli che potrebbero essere i futuri utenti del servizio, ma anche tra i loro famigliari che, spesso, sono i primi ad accorgersi del problema e a dare l’allarme”.

L’Ausl di Modena al Festival Play con laboratori e attività per adulti e bambini

Per la prima volta il festival del gioco Play – in programma alla Fiera di Modena dal 17 al 19 maggio – dedica all’Azienda USL di Modena un’intera area dove gli operatori sanitari, assieme a varie associazioni, organizzeranno laboratori e attività sul gioco sano e sul gioco inclusivo con la partecipazione dei tre settori del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (Dipendenze patologiche, Salute mentale adulti e Neuropsichiatria infantile).

Nello spazio ‘Nati per giocare: area gioco sano e accessibile’ (padiglione F) l’Ausl offrirà attività per bambini e adulti in tutti e tre i giorni di manifestazione in collaborazione con il mondo della ricerca – la commissione Equità e giochi del Game Science Research Center – le associazioni di gioco della provincia di Modena, le associazioni del terzo settore quali Papa Giovanni XXIII, Ceis, CSI, il Coordinamento provinciale autismo.

Il programma dell’Azienda Usl è inserito nel programma completo del festival Play sul sito https://www.play-modena.it/ 2024/associazioni/dettaglio/ azienda-usl-di-modena. In particolare, si segnalano i laboratori ‘Giocare per conoscere il mondo’, dedicati al gioco tra genitore e bambino (bambini da 3 a 6 anni). Dopo la positiva esperienza condotta nella Casa della comunità di Modena per bambini di varie età e patologie, il servizio di Neuropsichiatria infantile ripropone a Play questa attività di gruppo che ha l’obiettivo di sviluppare la relazione genitore-bambino attraverso il gioco quale strumento di stimolo per lo sviluppo cognitivo, sociale e simbolico ma anche occasione, per i genitori, di osservare e analizzare le abilità del proprio figlio e i propri interessi. Nei gruppi i professionisti sanitari della Neuropsichiatria dell’Ausl di Modena saranno facilitatori proponendo sia attività di gioco che uno spazio di lettura animata.

Genitori e bambini potranno divertirsi insieme anche nei laboratori ‘Famiglie in gioco’, a cura del Centro per le famiglie del Distretto ceramico mentre gli adulti potranno cimentarsi nelle sessioni di gioco di ruolo a cura di Progetto zone- cooperativa sociale Aliante. Il festival sarà anche momento di formazione per gli operatori sanitari e per i ludologi con l’obiettivo di condividere strategie e azioni efficaci per promuovere il gioco sano, riconoscere e combattere il gioco d’azzardo.