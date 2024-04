Autobrennero, subentra Giorgio Zanni: "Sbloccare Bretella e Cispadana"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sblocco definitivo dei lavori della Campogalliano-Sassuolo e dell'autostrada Cispadana" e realizzazione delle "opere di adduzione e miglioramento della viabilità ordinaria sui territori lambiti dall'A22". Su questo Autobrennero "è chiamata a dare risposte fondamentali ai territori delle nostre due province".

Lo ha detto il presidente della Provincia di Reggio Emilia e sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni, subentrando nel Consiglio di amministrazione di Autostrada del Brennero in rappresentanza dei soci reggiani e modenesi al posto di Giulio Santagata, l'ex ministro modenese scomparso lo scorso gennaio, che era stato indicato nel 2016 dalla Provincia di Modena con il benestare di quella di Reggio Emilia, socie di Autostrada del Brennero con quote rispettivamente del 4,2% e del 2,2%.

Si tratta di "risposte non più procrastinabili", ha aggiunto Zanni, per cui "la realizzazione dei nuovi assi viari previsti da tempo e non ancora avviati, sono indispensabili per i cittadini e per la competitività dei nostri distretti industriali. In 65 anni di storia, Autobrennero ha sempre dimostrato di saper raggiungere risultati economici e gestionali di eccellenza, ma ancor più di essere una realtà attenta alle esigenze dei territori", ha concluso il presidente della Provincia. "Così vogliamo continui ad essere". (DIRE)