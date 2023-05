Giornata della Croce rossa: la bandiera sventola su Modena e s'illumina la fontana dei fiumi

La bandiera della Croce rossa sventola da martedì 2 maggio dal Palazzo della Provincia e dal balcone del Comune di Modena in occasione della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa che si celebrerà sabato 6 maggio, per ricordare la nascita di Henry Dunant, fondatore dell'organizzazione e i 136 anni di presenza del comitato modenese.

La consegna della bandiera è avvenuta nel pomeriggio alla presenza del presidente della Provincia Fabio Braglia e di una delegazione dell'associazione, guidata da Carlo Meschiari, presidente del comitato di Modena che conta circa 550 volontari.

Braglia si è complimentato con i rappresentati dell'associazione per l'impegno al servizio dei cittadini dimostrato in tante occasioni.

La bandiera sventolerà per una settimana anche sulle sedi dei 15 Comuni che fanno parte del comitato di Modena, appartenenti alle Unioni Terre di castelli e del Sorbara; nel territorio modenese sono attivi anche i comitati di Carpi, Finale Emilia, Prignano e Sassuolo.

La Fontana colorata

La fontana del Graziosi, in largo Garibaldi, sarà illuminata di rosso fino a domenica 7 maggio come azione simbolica uali con la quale da oggi, martedì 2 maggio, il Comune di Modena si unisce alle celebrazioni per la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che ricorre lunedì 8 maggio.a, fino a domenica 7 magg

Le due iniziative continuano per l’intera settimana, fino a domenica 7 maggio: la fontana, in collaborazione con Hera servizi energia, si “colora” di rosso, il colore, appunto, della più grande organizzazione umanitaria del mondo; la bandiera, invece, è stata consegnata al sindaco Gian Carlo Muzzarelli da parte di una delegazione della Cri modenese.

“Senso di comunità e di solidarietà, sono i principali valori che la Croce Rossa ci invita a vivere quotidianamente”. Sono le parole di Muzzarelli che ha ringraziato i volontari che operano al livello locale “sempre presenti al momento del bisogno con grande spirito di servizio”.

Le celebrazioni per la Giornata Mondiale della Croce Rossa si apriranno, poi, sabato 6 maggio con l’alzabandiera in piazza Roma, davanti a Palazzo Ducale: il vessillo dell’organizzazione di volontariato sarà issato alle 9 in una cerimonia alla presenza anche delle istituzioni. Dalle 14 la manifestazione si sposta in piazza Mazzini con le testimonianze degli operatori coinvolti nell'associazione e l’intervento delle autorità. Quindi le celebrazioni ritorneranno alle 19 in piazza Roma per l’ammainabandiera; da qui partirà la fiaccolata che ricondurrà i partecipanti nuovamente in piazza Grande per la conclusione della manifestazione con la lettura dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

La Giornata Mondiale della Croce Rossa cade simbolicamente l’8 maggio, giorno della nascita del fondatore dell’organizzazione Henry Durant che, con la Convenzione di Ginevra del 1864, diede vita al Movimento internazionale. Obiettivo generale della ricorrenza è mettere in risalto il valore di quel documento, simbolo di protezione e del diritto internazionale umanitario. Sono circa 400 le persone che prestano attività nel Comitato locale di Modena, mentre in Italia i volontari sono 160 mila e nel mondo sono impegnate complessivamente quasi 100 milioni di persone.