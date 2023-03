Giornata della donna: la Polizia locale in Piazza Roma per essere vicina a tutte le donne

Mercoledì 8 marzo, nella Giornata della donna, la Polizia locale di Modena sarà presente con un gazebo in Piazza Roma per essere vicina a tutte le donne e unire la propria voce a quella di chi dice basta alla violenza e chiede rispetto. Una rappresentanza del Corpo parteciperà inoltre alla camminata non competitiva “Donne in corsa”.

Durante tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 20.30 circa, gli operatori del Comando di via Galilei saranno presso la postazione a disposizione della cittadinanza per informazioni, chiarimenti e per distribuire materiale informativo sui tipi di violenza (domestica, fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking e stereotipi) e numeri a cui rivolgersi per ottenere aiuto. La Polizia locale - in particolare attraverso l’azione del Nucleo Problematiche del Territorio finalizzata al contrasto delle molestie in genere, specie all’interno del nucleo famigliare, oltre che di bullismo e devianze giovanili - svolge diverse attività a tutela di donne e minori, in collaborazione con la rete dei servizi del territorio. Della stessa rete fanno parte innanzitutto i Servizi sociali e il Centro antiviolenza, oltre a sportelli per le vittime di reati e strutture sanitarie: con i vari soggetti il nucleo Npt collabora e interagisce per accompagnare i soggetti deboli che si rivolgono alla Polizia locale, direttamente o attraverso i servizi sociali, collaborando con gli operatori nel definire i percorsi di accoglienza delle donne che vogliono sporgere denuncia e sostenendole nell’iter giudiziario.