Giornata delle Forze Armate, tutte le iniziative per il 4 Novembre

Il 4 Novembre si celebra la Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. La celebrazione fu istituita per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale con l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti firmato in data 3 novembre 1918, che decretò di fatto la resa dell'Impero austro-ungarico all'Italia.

Celebrazioni a Modena

Giovedì 2 novembre, alle 9, nella chiesa del cimitero monumentale di San Cataldo a Modena si celebra la messa a suffragio dei defunti e dei caduti di tutte le guerre. Alla cerimonia partecipano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il generale di divisione comandante dell’Accademia militare Davide Scalabrin e le autorità civili e militari.

Sabato 4 novembre, alle 9, al monumento dei Caduti di viale Rimembranze, in occasione della Festa dell’unità nazionale e della Giornata delle forze armate, invece, è in programma la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro (ammaina bandiera alle 16.30). A seguire, alle 9.20 nella sede della prefettura di viale Martiri della Libertà 34 è prevista la deposizione di una corona alla lapide di Ferdinando Ruffini, sottoprefetto del Frignano che durante la Prima Guerra mondiale rifiutò l’esonero per arruolarsi, come capitano dei bersaglieri, cadendo in combattimento a San Michele del Carso il 6 novembre 1915. Alle 9.45, sempre alla presenza delle autorità, una corona viene deposta al Sacrario della Ghirlandina per ricordare i caduti nella Resistenza.

Nel manifesto promosso dalle istituzioni modenesi insieme alle associazioni combattentistiche d’arma e partigiane, il cui testo è stato definito prima dell’avvio del conflitto in Israele, si esprime "la più severa condanna della guerra scatenata dalla Russia per occupare l'Ucraina che la vede costretta a combattere per mantenere il diritto di essere un Paese libero, sovrano e autodeterminato”. I Combattenti, i decorati al Valor militare, i familiari dei caduti e dispersi in guerra, i mutilati e invalidi e le vittime civili di guerra, i protagonisti della guerra di Liberazione e della Resistenza, i reduci dalla deportazione, dall'internamento e dalla prigionia, inoltre, nel manifesto sottolineano di rivivere "nel 75° anniversario della Carta Costituzionale l’orgoglio del popolo italiano e dei militari italiani che, con la lotta al nazifascismo, hanno restituito libertà e dignità al Paese” e ribadiscono "l'importanza di trasmettere alle giovani generazioni la Memoria storica quale monito e testimonianza perché non si ripetano più gli errori del passato”. Il messaggio si conclude manifestando "riconoscenza alle Forze armate, presidio delle istituzioni repubblicane, e a tutti i nostri militari impegnati nell'adempimento del proprio dovere in Italia e all’estero”.

Nel territorio sassolese

Si svolgeranno sabato prossimo, 4 Novembre, le celebrazioni per il 105°Anniversario del 4 Novembre che ricorda la fine del primo conflitto mondiale, giornata delle forze armate e dell'Unità Nazionale.

Programma delle celebrazioni: ore 9.15 ritrovo delle autorità e dei cittadini davanti alla Chiesa di San Giorgio in Piazza Martiri Partigiani. ore 9.30 Santa Messa. ore 10.15 corteo e posa delle corone. ore 11.15 Piazzale della Rosa: cerimonia ufficiale e discorsi celebrativi. Interverrà la Banda di Sassuolo "La Beneficenza".

Carpi. Musica e un cerimonia al Palazzo dei Pio

Sabato prossimo, 4 Novembre, 105° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, è la giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate, che il Comune di Carpi celebrerà in due momenti: alle ore 10,00 con la deposizione di una corona d’alloro nella cripta della cappella del cimitero urbano, a ricordo dei Caduti di tutte le guerre; alle ore 10:30 nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio (piazza dei Martiri), dove è fissato il ritrovo per autorità, rappresentanti delle associazioni e cittadini.

Qui sono previsti la deposizione di corone alle lapidi e il saluto di Davide Dalle Ave, Assessore alla Cultura e alla Memoria. La cerimonia sarà accompagnata dal corpo bandistico “Città di Carpi”; alunni della scuola primaria “Verdi” (istituto comprensivo Carpi Nord) eseguiranno alcuni canti.

A Formigine un corteo e alzabandiera

Si rinnova domenica 5 novembre a Formigine l’appuntamento con la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. In occasione delle celebrazioni, come sempre, è previsto un corteo che toccherà diversi punti del territorio partendo da piazza Kennedy a Magreta, dove verrà depositata una corona presso il Monumento ai Caduti. Il ritrovo è alle 9 nella piazza della chiesa alla presenza del Sindaco Maria Costi.

Alle 10 ci si sposterà nel parco del Castello di Formigine per l’alzabandiera. Seguirà la partenza del corteo che prevede la deposizione di corone d’alloro presso i monumenti commemorativi e la lettura di alcune parti del discorso tenuto da Nelson Mandela nel 1994 che ha segnato la fine dell’apartheid in Sudafrica. Il testo, letto dal premio Nobel dopo 27 anni di prigionia, è ancora oggi un simbolo di speranza, pace e di libertà; temi quanto mai attuali considerate le guerre che non cessano di causare dolore e vittime nel mondo.

Ad accompagnare i presenti ci sarà l’ormai immancabile Wind Band del Liceo Musicale Sigonio di Modena. Il corteo si chiuderà alle ore 11.15 in centro storico con gli interventi del Sindaco Maria Costi, della Presidente del Consiglio comunale Elisa Parenti e di Emilio Cattabriga dell’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Formigine. Concluderà il tutto, alle 11.30, la Messa nella Chiesa di San Bartolomeo

Castelfranco Emilia ricorda con una manifestazione

Per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918, l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, insieme ad A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) – sezione di Castelfranco Emilia e FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) di Castelfranco Emilia, organizzano un corteo pubblico per le vie cittadine, con ritrovo alle 14.30 in Piazza della Vittoria davanti al Municipio.

La manifestazione prevede la deposizione di una corona alla lapide dei 73 Caduti partigiani castelfranchesi e l’arrivo alle 15.00 alla Biblioteca comunale Lea Garofalo (Sala Gabriella degli Esposti).

Dopo il saluto ai partecipanti del Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, presiederà l’incontro Iames Cavalieri, Presidente di A.N.P.I., sezione di Castelfranco Emilia, con un intervento di Giuseppe Guberti, Segretario FIAP, sezione di Castelfranco Emilia. Seguirà la consegna dei riconoscimenti alle Forze di Polizia locali e degli attestati di ringraziamento per le attività realizzate presso i Comuni romagnoli colpiti dall'alluvione dello scorso maggio.

“La Giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate è una ricorrenza speciale dedicata ai valori di pace, libertà, uguaglianza umana e sociale sanciti dalla Costituzione Repubblicana, che merita una valorizzazione ancora maggiore in una fase delicata come quella che sta attraversando oggi il mondo intero con il conflitto in Medio Oriente. Per questo volgiamo riunire la cittadinanza di Castelfranco Emilia per celebrare l'anniversario dell'Unità italiana, con l’auspicio che Stati e Governi scelgano la via della pace, del disarmo e della collaborazione tra i popoli, per assicurare all'umanità un avvenire di sviluppo sociale e civile” commenta il Sindaco Giovanni Gargano.

Poesie e canzoni degli alunni per il 4 Novembre a Campogalliano

A Campogalliano il 4 novembre verrà celebrato mercoledì 8, quando, alle ore 11, è in programma una cerimonia ufficiale in piazza Vittorio Emanuele II.

Per commemorare il 105° Anniversario della fine della Prima Guerra mondiale, Festa delle Forze armate e dei combattenti d’Italia, le autorità civili e militari parteciperanno ad una manifestazione che prevede il saluto della vicesindaca Daniela Tebasti, con delega alla Scuola, poi letture di poesie, testimonianze e canzoni a cura degli alunni dell’Istituto comprensivo S.G. Bosco, concludendosi con la deposizione di una corona d’alloro alla Lapide dei caduti 1915-1918.

Celebrazioni a San Felice sul Panaro

Domenica 5 novembre a San Felice sul Panaro si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 4 novembre. Si comincia alle 10.50 con il raduno del “Comitato comunale permanente per la Memoria e le Celebrazioni” e delle autorità presso il Parco Marinai d’Italia e con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro. Alle 11 sarà deposta un’altra corona di alloro al monumento ai Caduti in piazza Rocca, dove ci sarà anche il saluto del sindaco Michele Goldoni. Alle 11.20 breve corteo con partenza da piazza Rocca, via Mazzini, pedonale fino alla chiesa parrocchiale di piazza Italia. Alle 11.30 sarà celebrata una messa presso la chiesa. I cittadini sono invitati a partecipare e a esporre il Tricolore.

A Finale Emilia un ricordo per caduti di tutte le guerre

Sabato 4 novembre si terranno a Finale Emilia e Massa Finalese, le celebrazioni commemorative per la Festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate e del Combattente, a ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale e dei caduti di tutte le guerre.

Alle ore 9.30 è prevista la benedizione e deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti di Massa Finalese, in piazza Caduti per la Libertà. Alle ore 10.30 la commemorazione si ripeterà a Finale Emilia, al Monumento ai Caduti di Piazza Baccarini. In entrambe le occasioni è previsto l’intervento del sindaco Claudio Poletti.

A Fiorano Modenese si ricorda il valore supremo della pace

Domenica 5 novembre 2023 si svolgeranno a Fiorano Modenese le celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, che ricorre il 4 novembre di ogni anno. Per l’occasione, l’Amministrazione ricorda il valore supremo della pace e le tragedie a causa di dissennate politiche di guerra.Alle ore 9.45 è previsto il ritrovo di autorità e partecipanti presso a chiesa parrocchiale di Spezzano, dove verrà celebrata la Santa Messa alle ore 10.00.

Alle ore 11.30 verrà deposta una corona di alloro al Monumento dei Caduti in piazza Ciro Menotti, con accompagnamento della banda Flos Frugi di Fiorano. Seguirà breve intervento del ricercatore storico locale Filippo Barbieri sulla recente individuazione di due giovani fioranesi deceduti durante la Prima Guerra Mondiale: Arturo Dodi e Guglielmo Cuoghi.Dalle ore 12.00 le autorità comunali procederanno con la deposizione di corone ai restanti cippi presenti nel territorio comunale.