Giornata dell’Infermiere, banchetti informativi e camminate per ringraziare una figura sempre in prima linea

"Nutriamo la salute" è questo il tema che quest'anno caratterizza la Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nutriamo la salute per sottolineare ancora una volta l'impegno con cui quotidianamente gli Infermieri si adoperano per sostenere la salute del cittadino. Lo scopo di questa giornata è quello di far conoscere le attività degli Infermieri; come è cambiato il ruolo, come è cambiata l'assistenza e le competenze sempre più avanzate che gli Infermieri hanno acquisito nei percorsi di formazione, per rispondere al meglio ai bisogni di salute del cittadino. Domenica 12 maggio si celebra la Giornata dell'Infermiere per ringraziare gli oltre 4750 infermieri che ogni giorno, sul territorio modenese sono impegnati nel garantire assistenza sia nei reparti che sul territorio. Una risorsa preziosa, sempre in prima linea al servizio dei cittadini. Anche l'Azienda USL di Modena, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l'Ospedale di Sassuolo Spa, l’Hesperia Hospital insieme all’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena celebrano la giornata con una serie di iniziative per ricordare il ruolo fondamentale di questa figura, che ancora di più negli ultimi anni, in particolare nella difficile fase pandemica, ha saputo riadattarsi a un contesto in continuo mutamento mettendo in campo competenze e umanità.

Nella giornata di sabato 11 maggio, dalle 9 alle 12, presso gli ingressi degli ospedali di Baggiovara, Policlinico, Carpi, Mirandola, Vignola, Sassuolo e Pavullo, e presso il Hesperia Hospital, saranno presenti gli infermieri operanti sul territorio modenese per diffondere informazioni sui sani stili di vita, e sarà possibile conoscere meglio la professione fuori dai consueti contesti di cura.

Gli infermieri parteciperanno, accanto a cittadini e volontari di diverse Associazioni, a camminate organizzate e dedicate alla giornata dell'infermiere, a testimonianza del valore della collaborazione e interazione tra Aziende Sanitarie, Ordine delle professioni, enti, associazioni di volontariato. Questa sinergia è imprescindibile per la tutela della salute e la salvaguardia del Sistema sanitario

La prima camminata si è tenuta ieri, giovedì 9 maggio, a Finale Emilia col gruppo di cammino locale (foto in allegato). Si continua sabato 11 maggio a Pavullo, con partenza alle ore 15 presso il Parcheggio dell'Aeroporto in via Teichfuss; domenica 12 le camminate si terranno a Carpi (partenza ore 10 dalla Casa della Comunità), Soliera (ore 9.30 da piazza Lusvardi), Modena (ore 9 dal centro commerciale Terranova). A Sassuolo camminata giovedì 16 maggio con ritrovo alle 7.30 presso gli orti in via dei Moli, sempre il 16 maggio a Castelfranco ritrovo alle 17 davanti alla Casa della comunità. Le iniziative si concluderanno il prossimo 24 maggio nella frazione di Migliarina a Carpi, con partenza alle ore 10 dall'ambulatorio infermieristico.