Giornata del Malato, le iniziative negli ospedali Ausl e le funzioni religiose

In occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato che si celebra oggi, giovedì 11 febbraio, sono diverse le iniziative organizzate in provincia e che vedono coinvolti gli ospedali dell’Azienda USL di Modena.

A Vignola, nell’atrio dell’Ospedale sarà proiettato oggi su uno schermo il messaggio scritto da Papa Francesco per l’occasione. Lo stesso messaggio sarà distribuito anche nei vari reparti a pazienti e operatori che ne faranno richiesta.

A Pavullo, giovedì 11 febbraio alle ore 18 sarà celebrata una messa nella cappella dell'Ospedale, visualizzabile anche nelle tv presenti nelle camere di degenza per i pazienti che vorranno assistere.

A Mirandola, domenica 14 febbraio alle ore 10.30 sarà celebrata in Duomo la messa per la Giornata del malato. Sarà possibile seguirla in diretta anche dal sito e dalla pagina facebook della Parrocchia di Mirandola.

A Carpi, domenica 14 febbraio, alle ore 11 si celebra la Santa Messa dalla chiesa della Sagra in diretta su TVQUI e dunque visibile anche negli ospedali del territorio attraverso le televisioni nelle stanze e sui dispositivi digitali. Presiede don Alberto Debbi, medico e vicario parrocchiale Unità Pastorale B.V. delle Grazie di Correggio. Saranno presenti medici e operatori sanitari dell’ospedale di Carpi e del territorio.

Sempre domenica 14 febbraio, ore 15.30 in Cattedrale, Santa Messa per ammalati, volontari e operatori sanitari, presieduta da monsignor Gildo Manicardi, vicario generale della diocesi di Carpi e promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale della salute.