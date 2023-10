Giornata della Memoria e dell'Accoglienza: si accendono le fontane per dire "basta morti in mare"

Anche Modena onorerà il prossimo 3 ottobre alla decima Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, pertanto le fontane di piazza Roma si illumineranno di luce arancione per ricordare le vittime dell’immigrazione morte in mare. Il Comune di Modena aderisce in tal modo alla Campagna di sensibilizzazione “#10annidindifferenza in ricordo di tutte le persone vittime dell’immigrazione” promossa dal Comitato 3 ottobre Accoglienza onlus.

Quest’anno ricorre, infatti, il decennale della strage di Lampedusa; il Comitato 3 ottobre vuole mantener viva la memoria di quanto accadde allora, e di quanto continua ad accadere oggi, come tributo alle vittime, al doloroso ricordo dei sopravvissuti e dei familiari e al tempo stesso per contribuire a far comprendere realmente il fenomeno migratorio. Nei dieci anni trascorsi sono morte altre 27mila persone nel tentativo di attraversare il Mediterraneo.

La campagna di sensibilizzazione, che invita le amministrazioni locali ad illuminare con il colore arancione un monumento della città nella notte del 3 ottobre, intende quindi accendere un riflettore sulle rotte del Mediterraneo. La scelta dell’arancione e dovuta al colore dei fumogeni utilizzati come ausilio per aiutare gli elicotteri di soccorso a individuare la posizione di una barca in difficoltà.