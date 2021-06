Giornata mondiale della sclerosi sistemica: il 29 giugno palloncini in volo

“Il tuo sorriso è vulnerabile. Proteggiti per proteggerci”. Questo il tema dell’XI Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica, organizzata per il 29 giugno dalla Federazione delle Associazioni Europee di Sclerodermia (FESCA) e che vedrà centinaia di palloncini colorati e sorridenti volere nei cieli di tutto il pianeta per portare un messaggio di speranza e sensibilizzazione.

Anche l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con la Scleroderma UNIT del Policlinico, della Reumatologia diretta dal prof. Carlo Salvarani, partecipa alle iniziative con un evento organizzato nel giardino dell’ospedale davanti al Centro Servizi e aperto ai pazienti a partire dalle 17.

I colleghi della stampa sono quindi invitati all’iniziativa, dove sarà possibile scattare immagini, realizzare riprese e interviste.

Saranno presenti, tra gli altri, la prof.ssa Dilia Giuggioli, Responsabile della Scleroderma Unit e la prof.ssa Maria Teresa Mascia, reumatologa del Policlinico che tra l’altro si occupa della terapia occupazionale.

Programma della Giornata

Ore 17 nello spazio verde all’ingresso del Policlinico davanti al Centro Servizi

Ritrovo dei pazienti, reumatologi strutturati e specializzandi, infermieri della reumatologia, terapisti occupazionali (triage Covid)

Attività occupazionale:

gonfiare palloncini con elio,

chiuderli con apposito gancio

disegnare con pennarello un sorriso sul palloncino, eventuale firma o desiderio

17.30 Trasferimento in fila con palloncino al Policlinico con entrata ingresso 1 e uscita posteriore al bar per recarsi nello spazio verde posteriore* Ascensore presente per evitare eventualmente le scale

17.45 Il gruppo si schiera a formare un cuore poi il cuore si allarga a formare uno smile Immagini visibili nei vari reparti di degenza

Al termine si lanciano i palloncini che porteranno in cielo sorrisi e desideri.

Accrediti

L’iniziativa si svolge all’aperto, ma rimangono in vigore le regole di distanziamento, l’obbligo di mascherina e le attenzioni che ormai sono entrate nella routine.

L’appuntamento è al giardino del Policlinico dalla parte dell’ingresso centrale, di fronte al Centro Didattico.

