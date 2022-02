Vaccinazioni a libero accesso, ecco le tappe itineranti in montagna

Vaccinazioni ‘ad alta quota’ in libero accesso. Prendono il via da venerdì 18 febbraio, nei Comuni del Distretto sanitario di Pavullo, una serie di sedute di “Vaccinazioni in movimento”, senza prenotazione, dedicate alla popolazione dai 12 anni in su. Nelle varie giornate in calendario potranno accedere sia i cittadini senza ciclo vaccinale primario sia coloro che devono ricevere la terza dose, a condizione che siano passati almeno 120 giorni dalla somministrazione della seconda dose.

Ecco tutte le tappe, in programma sempre dalle ore 9 alle ore 12:

Montecreto: venerdì 18 febbraio presso la sede Avis

Sestola: lunedì 21 febbraio presso l’Ambulatorio Continuità Assistenziale (Guardia Medica)

Lama Mocogno: martedì 22 febbraio presso il Municipio

Riolunato: mercoledì 23 febbraio presso i locali socio-sanitari comunali sopra la Farmacia

Fanano: venerdì 25 febbraio presso la Casa della Salute

Pievepelago: lunedì 28 febbraio presso il Municipio

Serramazzoni: mercoledì 2 marzo presso l’Ambulatorio Continuità Assistenziale (Guardia Medica)

Polinago: venerdì 4 marzo presso la sede Avap

Fiumalbo: lunedì 7 marzo presso l’ex Seminario

Tutta la documentazione da presentare alla seduta è disponibile ai seguenti indirizzi:

per la fascia 12-17 anni: www.ausl.mo.it/vaccino- covid-minori;

covid-minori; per i maggiorenni tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: www.ausl.mo.it/ vaccino-covid-libero-accesso

Si ricorda che per i minorenni è necessario almeno un genitore e la copia del documento di identità di entrambi.