Giovani nonantolani in visita agli impianti delle Olimpiadi di Parigi 2024 e al Parlamento Europeo

A fine giugno un gruppo di 8 giovani sportivi nonantolani sarà ospite del comune di Les Mureaux, gemellato con Nonantola sin dagli anni 90, per partecipare ad un progetto legato alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024 e che coinvolge anche giovani polacchi e tedeschi, oltre che i francesi padroni di casa.

La delegazione sarà formata da atleti adolescenti individuati dalle principali società sportive nonantolane, in rappresentanza degli sport olimpici praticati a Nonantola. Il programma proposto dal comitato di gemellaggio di Les Mureaux prevede attività legate agli imminenti Giochi Olimpici, fra cui la visita ad alcuni impianti di gara. Una giornata sarà dedicata anche alla visita alla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo.

"Crediamo che la composizione di una delegazione transnazionale in visita ad una sede istituzionale prestigiosa come il Parlamento Europeo sia un'ottima opportunità e un bel messaggio che testimonia il significato dell'Unione Europea. Abbiamo proposto questa visita un paio di anni fa ai nostri amici francesi e ora siamo stati in grado di concretizzarla" afferma il vice sindaco Enrico Piccinini, che, insieme al comitato di gemellaggio di Nonantola, ha tenuto i contatti con l'estero per conto della giunta. "Il nostro progetto per i giovani aveva l'Europa come punto di riferimento. Purtroppo la pandemia ne ha rallentato l'attuazione, ma da quando è stato possibile ripartire non abbiamo perso tempo e riuscire far respirare ai nostri giovani atleti il clima olimpico è una grande soddisfazione”.

Conclude Massimo Po, assessore ai giovani: "Questo è un progetto a cui tutta la giunta tiene in modo particolare e per questo ringraziamo ancora una volta il comitato di gemellaggio di Les Mureaux per il lavoro organizzativo, dopo averlo accolto con piacere a Nonantola lo scorso dicembre. Lo sport avvicina e unisce i giovani di tante nazionalità, rendendoli partecipi in modo attivo a questa grande manifestazione internazionale. Questo è solo il punto di partenza di una rinnovata collaborazione”.