Giro d’Italia donne: modifiche alla viabilità a Modena

Arriverà a Modena domenica 2 luglio la terza tappa del 34esimo Giro d’Italia donne, gara ciclistica internazionale femminile che si sviluppa a tappe ed è rivolta a professionisti.

Per consentire la manifestazione, che partirà da Formigine alle ore 11.40 per arrivare a Modena da via Ciro Menotti dopo un percorso di 118,2 chilometri sul territorio provinciale e concludersi davanti alle tribune del parco Novi Sad, saranno adottati una serie di provvedimenti sulla viabilità e sulla sosta.

In particolare, nella giornata di domenica 2 luglio, sarà sospesa la circolazione stradale lungo il percorso interessato: via Nonantolana, via Ciro Menotti, largo Garibaldi, largo Porta Bologna, via Emilia centro, largo Porta Sant’Agostino, via Berengario, via Bono da Nonantola, parco Novi Sad.

Già a partire dalle 21 di domani, sabato 1 luglio, e fino alle 18 di domenica sarà vietata la sosta al parco Novi Sad (nell’area adibita a parcheggio adiacente a viale Monte Kosica) e in piazzale Molza, eccetto i veicoli dell’organizzazione della manifestazione; sarà inoltre consentito il transito veicolare in viale Molza su entrambe le corsie di marcia con opposte direzioni ordinariamente destinate alla circolazione di bus e taxi.

Dalle 8 alle 18 di domenica sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, anche in via Nonantolana, via Ciro Menotti, via Berengario e via Bono da Nonantola. In largo Porta Sant’Agostino e viale Vittorio Veneto verranno infine riservati degli stalli di sosta a persone disabili.