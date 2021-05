Giro d'Italia. A Modena circolazione sospesa lungo il percorso

Mercoledì 12 maggio da piazza Roma partirà la quinta tappa della 104ª edizione del Giro d’Italia, un percorso per velocisti, lungo 177 chilometri tutti di pianura, che porterà i corridori fino a Cattolica. Gli atleti monteranno in sella alle 13 davanti a Palazzo Ducale, scelto come immagine simbolo della tappa modenese, e sfileranno per via Farini per immettersi poi su via Emilia e arrivare fino a Fossalta, dove è stato stabilito il “chilometro zero” e da dove prenderà il via la gara vera e propria.

Per consentire il passaggio della gara in città, mercoledì 12 maggio sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, a partire dalle 11.45 circa fino alle 14, nel percorso interessato e nel percorso protetto per i mezzi dell’organizzazione: parco Novi Sad, attraversamento via Fontanelli, corso Cavour, via 3 Febbraio, Piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia centro, largo Garibaldi, via Emilia est fino al confine comunale.

Per l’allestimento delle aree dove saranno posizionate le strutture della partenza, già da martedì 11 maggio sono previsti divieti di sosta con rimozione in corso Accademia, viale Monte Kosica, via 3 Febbraio (nell’area adiacente alla Tenda, via Belle Arti, piazzale San Domenico, via Sgarzeria (da via Belle Arti a corso Cavour) corso Vittorio Emanuele e corso Canalgrande. Anche nelle strade che adducono alle aree interessate per consentire il doppio senso di circolazione ai veicoli dei residenti e ai diretti alle attività sono previsti divieti di sosta: via Ganaceto, via Sgarzeria (da via Sant’Orsola a corso Cavour), via Sant’Orsola.

Per chi proviene o è diretto a Castelfranco, il percorso alternativo consigliato è su via Nonantolana, per gli spostamenti da Modena nord a Modena sud e viceversa, la tangenziale rimarrà sempre percorribile e all’altezza di via Emilia est è transitabile il sottopasso, mentre saranno chiuse le rampe che accedono alla via Emilia sia in direzione centro città sia in direzione Bologna.

L’ospedale Policlinico sarà raggiungibile da via Vignolese, mentre alle fermate dei bus sarà data comunicazione degli itinerari modificati del trasporto pubblico locale.