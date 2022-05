Giro d'Italia: modifiche al servizio di trasporto pubblico di Modena

In occasione del transito dalla provincia di Modena del Giro d'Italia, nella giornata di domani, mercoledì 18 maggio, dalle ore 13:00 alle ore 17:00 verranno apportate al servizio di trasporto pubblico le modifiche elencate di seguito. In particolare, si segnala che a causa delle consistenti modifiche alla viabilità che interesseranno la città di Carpi, le corse delle linee extraurbane 450 e 520 saranno garantite fino alle ore 12:15; inoltre, le linee 510 e 540 saranno sospese fino al ripristino della normale viabilità. L'Agenzia della Mobilità di Modena ha già provveduto ad informare gli istituti di istruzione carpigiani delle modifiche in vigore, per consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Servizio urbano di Carpi

Linea Rossa: effettua capolinea e sosta alla fermata "Piscine". Il percorso Piscine-capolinea Ipermercato/Industriale (e viceversa) viene soppresso.

Linea Blu: effettua capolinea e sosta alla fermata "Piazzale Donatori di Sangue". Il percorso Piazzale Donatori di Sangue-Capolinea Palladio (e viceversa) viene soppresso.

Linea Verde: effettua capolinea e sosta alla fermata "Stazione FS (viale Dallai)". Il percorso Stazione FS-Capolinea XXV Aprile (e viceversa) viene soppresso.

Linea Gialla: mantiene il percorso regolare.

Servizio extraurbano

Linea 410: soppresso il percorso Camposanto-Stuffione.

Linea 450 e linea 520: soppresso il percorso Carpi-Cavezzo in entrambe le direzioni.

Linea 510 e linea 540: le linee saranno sospese fino alla riapertura delle strade.

Linea 550: dalle ore 13:30 a Correggio il capolinea di arrivo e partenza viene spostato in via Pio La Torre, 10 (zona Industriale).

Linea 750: dalle ore 13:00 a San Giovanni in Persiceto il capolinea di arrivo e partenza viene spostato alla fermata Tper in via per Modena (di fronte alla Coop).