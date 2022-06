Giulia Gabana è la nuova Presidentessa di Modena Volley

Si è svolta nel pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del nuovo assetto societario di Modena Volley. Giulia Gabana è la Presidentessa, Michele Storci, Direttore Operations di Atlantic Fluid Tech è il Vice Presidente, accanto a loro era presente anche il Direttore Generale di Modena Volley Andrea Sartoretti.

Queste le prime parole di Giulia Gabana: “È stato un periodo molto complicato, intenso e difficile per tutti, soprattutto per Catia: d’altra parte il passaggio di proprietà di una società sportiva di prestigio come Modena Volley non è cosa da poco e vi assicuro non è mai stato affrontato con leggerezza. Quello che adesso è Modena Volley è gran parte merito di Catia, che ha lavorato in questi dieci anni dando il massimo, a volte anche molto di più, con amore, passione e con grandi sforzi economici, senza mai tirarsi indietro; solo in queste settimane ho capito quanto impegno ci voglia, quali siano l’importanza e la mole del suo lavoro. Senza di lei oggi non saremmo qui ed è importante la riconoscenza non solo mia, ma da parte di tutta la città, soprattutto in anni difficili come quelli che abbiamo appena passato. È mia intenzione dare continuità al grande lavoro svolto fin qui e fare in modo che il patrimonio tecnico e umano costruito e consolidato negli anni non vada disperso: Modena merita una società all’altezza della sua storia e delle sue ambizioni. Sono perfettamente conscia dell’entità dell’impegno che ho assunto, ma sono pronta a portarlo avanti con entusiasmo e positività. Arrivare qui oggi non è stato semplice, abbiamo purtroppo perso un mese e mezzo con una trattativa che si è rivelata inconsistente, che ci ha rallentato e ha reso più duro il lavoro; i fatti, tuttavia, ci dicono che così doveva andare perché oggi non potrei essere più soddisfatta – anzi entusiasta – nel presentarvi il Vice Presidente di Modena Volley, Michele Storci, Direttore Operations di Atlantic Fluid Tech, azienda che come ben sapete è radicata nel territorio modenese e che è entrata al mio fianco come socio. Abbiamo iniziato da subito a parlare con concretezza di questa possibile unione: non vi nascondo che ero al settimo cielo, mi sono confrontata con persone capaci, in gamba, appassionate e lungimiranti ed è stato come un raggio di sole dopo settimane di buio pesto. Abbiamo condiviso con Michele e Christian Storci idee e progetti, ci siamo subito trovati in grande sintonia di valori e di intenti e vogliamo pensare ad un piano di medio-lungo periodo che ci consenta di continuare a consolidare quello che Catia ha costruito fino ad oggi”.

“Non è un segreto che ci siamo sempre trovati bene in questi tre anni in cui come Atlantic Fluid Tech siamo stati partner di Modena Volley, - ha spiegato Michele Storci - abbiamo fiducia nello staff della società, una fiducia che ci ha spinto a entrare in società a fianco di Giulia. Vogliamo studiare e definire insieme a lei un progetto societario e sportivo condiviso e inizieremo a lavorare da subito. Abbiamo ben chiare le priorità in questo momento: dare alla città una squadra solida, un progetto tecnico basato sulla visione comune e condivisa sulla direzione da seguire, uniti da una forte passione e da tanto entusiasmo, elementi imprescindibili per affrontare un’avventura come questa”.