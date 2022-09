Ordine dei Farmacisti di Modena, torna la cerimonia di Giuramento dei laureati in Farmacia

Lo scorso giovedì, 22 settembre, l’Ordine dei Farmacisti di Modena ha organizzato, presso l’Hotel l’RMH – Modena Des Arts, la tradizionale cerimonia di Giuramento dei laureati in Farmacia. Un momento importante e sentito nella vita dell’Ordine che, a causa della pandemia, era stato sospeso negli ultimi 3 anni.

La presidente Prof.ssa Mariangela Vandelli e il consiglio in carica hanno voluto riprendere appena possibile questa importante tradizione. La cerimonia rivolta ai laureati in farmacia negli ultimi tre anni e iscritti all’ordine professionale di Modena ha visto la presenza di 52 neolaureati che, visibilmente emozionati, hanno pronunciato il giuramento contenuto nel codice deontologico consegnato loro durante la serata.

La Presidente dell’ordine nel saluto ai giovani neo laureati ha evidenziato "l’importante ruolo che la categoria ha svolto durante la recente pandemia e come la professione si sia evoluta per rispondere alle mutate esigenze dell’utenza, facendo diventare la farmacia un importante presidio sanitario del territorio, un punto ad accesso diretto dove è sempre presente un professionista laureato in grado di soddisfare le esigenze di salute del cittadino. L’evoluzione professionale avvenuta nell’ultimo periodo ha comportato anche maggiori responsabilità per il farmacista: la presa in carico dei pazienti e la possibilità di eseguire test e vaccinazioni, rende sempre più vivi e attuali gli impegni contenuti nel testo del giuramento pronunciato, in primis la tutela della salute fisica e psichica".

A fine cerimonia ciascun consigliere ha rivolto un augurio ai giovani colleghi: "Siate sempre curiosi, non smettete mai di aggiornarvi per saper offrire risposte", "Andate a lavorare con gioia, non fate mai mancare un sorriso alle persone che si rivolgono a voi perché questo è alla base della relazione che creerete con chi si rivolgerà a voi" ed ancora "Aiate orgogliosi del camice che portate, fate dell’essere squadra una forza, consigliatevi e cercate supporto dai colleghi di maggior esperienza". Queste parole, unite ai ringraziamenti per l’impegno che tanti di loro che già hanno trovato impiego nelle farmacie della provincia stanno mettendo nell’esercizio della professione, hanno chiuso la serata.