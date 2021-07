Giuseppe Boschini è il nuovo Presidente della Fondazione Ermanno Gorrieri

L’Assemblea della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali ha eletto Giuseppe Boschini nuovo Presidente. Giuseppe Boschini, laureato in scienze politiche, sposato con 4 figli, è stato consigliere regionale dell’Emilia Romagna dal 2014 al 2019. È stato presidente provinciale della Fuci ed ha fatto esperienze in parrocchia e alla Caritas. È stato vice sindaco del Comune di Modena dal 2012 al 2014. Svolge la sua attività professionale nel settore della formazione e delle risorse umane.

Dopo la scomparsa di Luciano Guerzoni nel dicembre scorso, che aveva guidato la Fondazione Gorrieri fin dalla nascita, Francesco Cavazzuti ne ha assunto la carica di presidente pro tempore fino all’elezione di Boschini.

“È un grande impegno poter servire la Fondazione che porta il nome di una figura modenese del calibro di Ermanno Gorrieri – ha spiegato il nuovo Presidente -. L'obiettivo è valorizzare l'ottimo lavoro culturale e sociale svolto fino ad oggi, e se possibile rilanciarlo verso le sfide di un tempo difficile, che richiede più che mai capacità di analisi, di comprensione, di visione. A fianco del tema centrale delle diseguaglianze, ci sono tanti aspetti del lavoro di Gorrieri ancora di straordinaria attualità: la tutela dei lavori, la valorizzazione dei giovani, l'innovazione del sistema politico, la creazione di comunità sociali e vitali capaci di incidere sulla realtà. L'obiettivo è rimanere fedeli a questa grande figura della nostra storia, nella novità dei nostri tempi".

La Fondazione Gorrieri ha sede a Palazzo Europa, è stata costituita nel 2005 su iniziativa della famiglia, degli organismi sociali e politico-culturali cui Gorrieri aveva dato vita o in cui si era maggiormente impegnato, e con il patrocinio degli enti territoriali (Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Modena, altri comuni della provincia, Camera di Commercio), di istituzioni culturali (Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione San Carlo), di fondazioni bancarie ed istituti di credito nazionali e locali. La Fondazione opera su scala nazionale con l’obiettivo di sviluppare la cultura e i valori della giustizia sociale, perpetuando e proseguendo la memoria, le ricerche e l’insegnamento di Ermanno Gorrieri, soprattutto nel campo delle disuguaglianze economiche e sociali e delle politiche per contrastarle. A questo fine ha istituito il portale disuguaglianzesociali.it, una biblioteca virtuale sulla vasta problematica delle disuguaglianze sociali con oltre 12mila pubblicazioni, uno strumento tra i più consultati da studiosi e ricercatori.