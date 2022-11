Gli studenti del Master in International management ricevuti in Municipio

Nella mattinata di lunedì 28 novembre il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha accolto in Municipio una rappresentanza degli studenti iscritti al Master in International management” del dipartimento di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il gruppo era accompagnato dalla professoressa Elisa Martinelli, presidente del corso di laurea magistrale in International management, e da Attilia Lavagno international advisor.

Il sindaco nel dare loro il benvenuto ufficiale in città ha fatto una breve panoramica sulla storia di Modena sottolineando le eccellenze raggiunte nell’ambito dei motori, della cultura e dell’enogastronomia. I ragazzi hanno approfittato dell’occasione per visitare anche l’Acetaia e le sale storiche del Palazzo Comunale.

Gli studenti che frequentano il master, che dura due anni e si svolge interamente in inglese, provengono per lo più dal continente asiatico, come Afghanistan e Iran ma anche da paesi europei, dall’Africa e da diverse regioni italiane, tra loro anche un ragazzo di Modena. Il master, a cui si accede attraverso un bando di selezione, risponde alla domanda di figure di laureati magistrali in grado di assumere ruoli operativi e manageriali nei processi di internazionalizzazione delle imprese.